(VIDEO) Director Regional SDO de la PN instruye agentes hacer cumplir toque de queda en Boca Chica

View this post on Instagram

El director regional de la Policía Nacional en Santo Domingo Este, coronel Franklin Grullón Collado, encabezó este sábado un operativo en conjunto con miembros de la Armada de República Dominicana y la Policía Turística y demás organismos, con la finalidad de hacer cumplir el toque de queda en toda la zona de Boca Chica, La Caleta y zonas aledañas. El encuentro tuvo lugar en la explanada del destacamento de Boca Chica, donde desde allí Grullón Collado dio instrucciones al nuevo comandante departamental, coronel Miguel de Jesús Aguiar Neris, para que de inmediato pusiera en ejecución lo transmitido por él. Además, estuvieron acompañando a Grullón, los diferentes directivos departamentales. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #ElNuevoDiarioRD