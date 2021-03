(VIDEO) Director Promese/Cal: Nuestro rol es comprar medicamentos alto costo y abastecer hospitales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El director del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), Adolfo Pérez manifestó este viernes que esa institución es la única autorizada en el país para realizar la compra de medicamentos de alto costo y abastecer el sistema hospitalario público nacional.

Esta autoridad fue conferida a esa institución luego de que el presidente de la República, Luis Abinader lo estableciera mediante un decreto. Anteriormente esa facultad la realizaba el Ministerio de Salud Pública.

“Esas compras las vamos a estar haciendo nosotros, esto a partir del requerimiento que recibiremos de la dirección del Programa de Alto Costo, que nos dará las cantidades y moléculas, es decir, los medicamentos que se van a comprar y el tiempo en que se necesita”, sostuvo.

Dijo que el proceso que se estima es que la planeación sea de unos seis meses de proyección, para entonces proceder a realizar las compras amparados en lo que establece la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios.

Pérez emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los comunicadores Enrique Mota y Paúl Maldonado, en el programa El Nuevo Diario AM, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV, además el titular de Promese sostuvo un breve conversatorio con Persio Maldonado Sánchez y Persio Sully Maldonado Bonnelly, director y gerente general, respectivamente.

(Ver entrevista a partir del minuto 57:53).

“Estaremos dando cumplimiento a ese decreto, para realizar esas compras y mantener el suministro bien abastecido del Programa de Alto Costo, y que estos pacientes con enfermedades catastróficas puedan continuar beneficiándose de este programa que el Estado dominicano pone al alcance de ellos”, dijo.

Igualmente, refirió a que en ocasiones las personas no pueden acceder a estos medicamentos debido a malas prácticas que desde hace tiempo se realizaban con estos insumos.

“Cuando las personas van a comprar medicamentos a las Farmacias del Pueblo para luego venderlos en mercados secundarios o paralelos, esto desvirtúa o desnaturaliza el objetivo de Promese, también le quita la posibilidad de que una persona que lo necesite realmente, pues no lo consiga porque otro lo ha comprado para negocio o lucrarse de ello”, aseveró.

En tal sentido, dijo que este tipo de problemas se está resolviendo desde la institución, resaltando que primero se hace mediante el control de la dispensación, donde se venden cantidades limitadas de esos medicamentos de alta demanda, y mediante la implementación de tecnologías, ya que a través de este mecanismo se podrá fidelizar a los clientes a través de la cédula, recetas y en la farmacia mediante una base de datos.

Asimismo, agregó que este tipo de prácticas es uno de los grandes retos que tiene la institución, la cual aseguró son situaciones encontradas y heredadas que llevan muchos años desarrollándose.

Abastecimiento sistema público

Pérez dijo que la función de la institución que preside es la de abastecer el sistema público nacional de salud de la República Dominicana, entre los que se encuentran los hospitales públicos y las denominadas farmacias del pueblo, al igual que las unidades de atención primaria que se hacen a través de las regionales de salud.

“Esta es la función primigenia de Promese, tenemos como objetivo garantizar una efectiva gestión de la cadena de abastecimiento en toda la red pública de salud”, aseveró Pérez.

Trabajo durante pandemia

El ingeniero Pérez indicó que con el tema sanitario derivado por la pandemia, se han agregado nuevas tareas y más trabajo, donde además se ha sumado el Plan Nacional de Vacunación donde se trabaja toda la jornada a nivel nacional.

Igualmente, expresó que brindan un apoyo de carácter logístico, de diseño, formulación y ejecución al Ministerio de Salud Pública para el programa Ampliado de Inmunización (PAI), donde se busca garantizar que las vacunas puedan llegar en tiempo oportuno desde los centros de acopio hasta los puestos de vacunación.

Responsabilidad

Al ser preguntado sobre la responsabilidad que recae sobre su persona con el tema de medicamentos de alto costo, Pérez resaltó que está empeñado en hacer las cosas bien y un buen trabajo, ya que el mandatario Abinader le otorgó su confianza para trabajar en el marco que establece la Ley 340-06.

“Es una gran responsabilidad, yo me siento agradecido de la confianza del presidente, me siento con una gran responsabilidad que gracias a Dios la compartimos con el equipo que me acompaña en Promese/Cal, tenemos un equipo con mucha experiencia y mucha capacidad”, sostuvo.