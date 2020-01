(VIDEO) Director PN califica de irresponsable madre niña desaparecida en Santiago

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte calificó este miércoles como una irresponsabilidad el acto de la madre de una niña de cuatro años reportada como desaparecida luego de que su progenitora la enviara a comprar a un colmado la noche del sábado en Santiago. Residentes en el paraje Barranca de Santiago indicaron que a las 10:00 de la noche del sábado la madre de Yaneisy Rodríguez estaba ingiriendo bebidas alcohólicas junto a otras amistades. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord