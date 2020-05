(VIDEO) Director municipal de Sabana del Puerto acusa al PLD de manipular video en su contra

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director municipal de Sabana del Puerto, Juan Romero, acusó al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de estar detrás de la manipulación de un video en el que se da a entender que afirma que en esta segunda gestión robaría menos, por lo que reaccionó asegurando no se le ha podido probar nada que lo comprometa de manera negativa.

El director de esa comunidad, por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que fue sacado de contexto, y que eso no fue lo que él quiso decir, porque el video fue cortado y manipulado.

Manifestó que está enterado de quiénes son las personas que están detrás de esto.

Dijo que las pasadas autoridades del PLD en esa localidad, se pasaron cuatro años de gestión tratando de desmoralizarlo, pero que a pesar de eso no le pudieron encontrar un “numerito” que lo comprometiera.

Agregó que durante los seis años de su pasada gestión nunca robó y que en esta nueva oportunidad menos lo haría.

Sostuvo que el pueblo votó nuevamente a su favar porque confía en él, “porque saben que yo lo que hice fue trabajar mucho por mi pueblo. Entré con dinero y salí de nuevo”.

“Yo los seis años no vine con las intenciones de robar y no robé, y me fui peor de lo que entré. Y ahora volví de nuevo y voy a robar menos”, dijo.

Aseguró que la idea de apropiarse de recursos del cabildo no ha pasado por su cabeza, porque “nunca he sido ladrón”.

Dijo que a todo el que pasa por la administración pública se le acusa de ladrón, pero que “del dicho al hecho hay un gran trecho”.

Anuncios

Relacionado