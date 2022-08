(VIDEO) Director hospital de La Vega niega existencia de caso sospechoso de viruela símica 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA VEGA .- El director del Hospital Luis Manuel Morillo King en La Vega, Guillermo Veloz Torres, negó este miércoles la información suministrada por la dirección provincial de Salud Pública, quienes anunciaron la posibilidad de contar con un paciente sospechoso de viruela símica.

El galeno manifestó que el centro no cuenta con personas con síntomas parecidos y solicitó al director provincial de Salud, Nelson Cosme, esclarecer los datos.

“Desde el día de ayer se me ha estado cuestionando sobre un caso que apareció en este hospital sospechoso de la viruela del mono, actualmente no tenemos ningún caso aquí ingresado, aislado de sospecha de viruela del mono, esas declaraciones fueron dadas por la dirección provincial de Salud, de que aquí había pasado una persona sospechosa con síntomas, yo no estaba al tanto, porque fue algo que se hizo allá en la provincial, por lo tanto cualquier requerimiento ustedes pueden de nuevo volver a entrevistar al director provincial de salud”, dijo.

En reiteradas ocasiones negó que en el hospital no haya alguna persona con síntomas.

Al ser preguntado de qué se haría con una persona con la citada enfermedad, dijo que en el centro médico hay una área aislada para ingresarlo, en caso que necesite ser internado y que la misma fue la que se adecuó para los casos COVID-19.

El marte 2 de agosto del presente año, el director provincial de Salud en La Vega, Nelson Cosme, informó que en el Hospital Luis Manuel Morrillo King, atiende un paciente sospechoso de la viruela símica o del mono.

El galeno indicó que le fue notificado el caso, por lo que envío los técnicos a evaluar y tomar las muestras para determinar si el paciente es positivo a la enfermedad.

