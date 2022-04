(VIDEO) Director Edenorte sostiene es innecesario iluminar autopistas

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El gerente general de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), Andrés Cueto Rosario, explicó que la iluminación de las autopistas del país conlleva una perdida innecesaria de energía eléctrica por lo que aseguró que esas vías no deberían contar con un sistema de iluminación, sino de señalización, a excepción de las que están cercanas a territorios habitados por personas.

“Las autopistas no se iluminan, se señalizan, yo he transitado por muchas autopistas fuera del país y veo que solo se señalizan, únicamente se iluminan los tramos que están habitados en las autopistas, ya que tendríamos pérdidas innecesarias de energía”, manifestó.

Andrés Cueto Rosario fue entrevistado por los comunicadores Enrique Mota, Julia Muñiz, Glenn Davis y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

(Ver entrevista a partir del minuto 37:30).

El funcionario además resaltó que con el apoyo del presidente Luis Abinader, se ha logrado la iluminación de todo el tramo carretero que está habitado por personas viviendo cerca de las vías en Bonaito y Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel, así como de la Autopista Juan Pablo Duarte, desde Santiago hasta la Vega, y todo el tramo hacia Loma Miranda.

Asimismo, detalló la iluminación de las autopistas desde el municipio de Mao hasta la provincia Santiago Rodríguez, en Monte Cristi y la salida con Dajabón en la línea Noroeste del país.

Explicó que la República Dominicana tiene un parque de generación de energía de 5.1 mega, por lo que, según dijo, existe la suficiente generación eléctrica, y añadió que con el llamado del presidente Abinader para la licitación de una central termoeléctrica en Manzanillo, se fortalecerá esa capacidad.

Dentro de los logros alcanzados en su gestión, mencionó que antes las pérdidas de energía eléctrica alcanzaban entre 26 y 28 en porcentaje, pero que en el pasado mes de marzo en Edenorte las pérdidas estuvieron en 11.58 por ciento, lo que representaría el mejoramiento en ese sentido, y dijo que “el conflicto entre la distribuidora y la generadora son cosas del pasado”.

En otro sentido, al ser cuestionado sobre la acusación realizada por parte del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sobre el gasto que el Gobierno ha tenido en publicidad, Andrés Cueto señaló que los miembros de esa organización política “no son un referente ético y moral porque estuvieron 20 años mal administrando el Estado”.

“El partido morado está en la oposición pero no son oposición, hay cosas que son visibles, si lo que ellos dicen es una realidad sobre la publicidad, no estuvieran muchos comunicadores y los medios hablando que el Gobierno es tacaño y que no quiere dar dinero”, indicó.

También manifestó que los miembros de la oposición están desenfocados, perdidos y que no tienen ningún tipo de argumentos, además dijo que “tienen un senador en el Congreso que todos los días vive dando palos a ciegas”.

