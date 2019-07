VIDEO: Director del INVI visita Juegos Panamericanos; promete viviendas atletas ganen medallas

View this post on Instagram

El ingeniero Mayobanex Escoto, director del @invi_rd aseguró este jueves que se encuentra en Perú para motivar a los atletas dominicanos que participan en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Aseguró que junto al Gobierno dominicano dará apoyo a los atletas a través de viviendas dignas, así como aquellos atletas que tienen viviendas con defectos también les ayudará. Imágenes por @williamaish #elnuevodiariord