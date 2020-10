(VIDEO) Director de Senasa niega tenga deuda millonaria con clínicas y hospitales públicos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim desmintió este miércoles que esa entidad mantenga una deuda millonaria con clínicas y hospitales públicos del país, asegurando que son la única ARS que pagan en 21 días.

“Nosotros pagamos a los 21 días y hasta fuimos premiados por eso, lo que pasa es que deben describir lo que hacen, qué material usan, a veces al médico se le olvida escribir que uso tres hilos y entonces no lo reporta y ahí viene la confusión”, así respondió el funcionario tras ser cuestionado por la periodista Camila García Durán en el programa Esta Noche Mariasela.

Detalló que todos los afiliados al Senasa cuentan con un fondo de un millón de pesos por año, además de una cobertura de un cien por ciento en enfermedades tales como el cáncer, terapia, quimioterapia y COVID-19.

En ese sentido, dijo que la salud no es un privilegio sino una obligación del Estado

Manifestó que los fondos para subsidiar a los nuevos afiliados a través del programa de captación, un millón 037 mil personas, vendrán directos del Poder Ejecutivo.

Reveló que a través de los operativos médicos es que se están contactando personas de distintas provincias, para afiliarlas al seguro tal y como lo ordenó el presidente de la República Luis Abinader.

Añadió, que esas personas son depuradas por el Sistema único de Beneficiarios (Siuben) para proceder con el depósito de expedientes.

“Yo no puedo inscribir personas hasta que contraloría no me de el dinero”, reiteró.

Señala que la entidad recibe un presupuesto de 2 mil millones de pesos señalando que, aunque es muy poco dinero, en estos momentos por la crisis generada a raíz de la pandemia, no se puede pedir un incremento del mismo.

“Somos la única ARS que ingresa personas ancianas además los visitamos para mantener controlada la enfermedad y para orientarlos” precisó

Asimismo, aclaró que, si los médicos y hospitales no están conforme con los pagos de las tarifas, las mismas deben ser reguladas por la superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril).