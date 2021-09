(VIDEO) Director de Migración sostiene para mejorar calidad de personal en frontera se deben cambiar sus condiciones de vida

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director general de Migración, Luis Enrique García, manifestó este jueves que “innegablemente” se debe mejorar la calidad del personal que se encuentra en la zona de la frontera, pero para hacerlo, consideró se debe cambiar primero sus condiciones de vida, al tiempo en que indicó que no es fácil enviar a un soldado a dicha zona cuando se le paga 7 u 8 mil pesos mensuales.

“No es fácil enviar un soldado a la frontera, pagando 7 u 8 mil pesos cada 30 días, donde están en lugares inhóspitos (ofrece seguridad ni abrigo o protección) y también querer que ellos den el ciento por ciento, es algo de doble vía, tenemos que mejorar la vida de los soldados, capacitarlos y exigirles que cumplan con su deber”, expresó el funcionario al hablar del comportamiento de los soldados en la frontera.

García emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Enrique Mota y Cristal Acevedo, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

Consideró que los militares cada día hacen un esfuerzo para mejorar en su labor, y al mismo tiempo, reconoció que en esas zonas hay costumbres arraigadas que no son muy fáciles de cambiar.

Además, consideró se debe revisar el esquema de las distintas agencias que se encuentran en la zona de la frontera, indicando que Migración es la única entidad que por ley tiene la calidad para poder proteger el país en cuanto a la ilegalidad de personas.

García, aseguró que la nueva administración heredó una estructura que no estaba preparada para enfrentar la gran cantidad de inmigrantes haitianos que hay en el país, sin embargo, dijo que se encuentran tratando de adquirir recursos y de instalar oficinas de la institución en el interior para seguir con el cumplimiento de su labor.

“Migración no tenía una sola oficina en el interior que tuviera que ver con interdicción para deportar extranjero, imagínense nosotros con el problema que tenemos con los vecinos ilegales, y que no tuviéramos ni una oficina en todo el país, la tarea era casi imposible, pero estamos tratando de crear esa estructura”, mencionó.

Añadió que están creando una infraestructura para que, aún cuando dejen la institución, se pueda enfrentar el flagelo de los ilegales en República Dominicana.

También, comentó que ahora mismo hay unidades de migración desplegadas por todo el territorio nacional, realizando operativos de interdicción para retornar a sus países a todos aquellos extranjeros que se encuentran en República Dominicana sin documentación.

“En cualquier operativo que son detectados, ellos son llevados a centros de acopio, allí son depurados, se determina quién no tiene documentación realmente porque podría ser que en un momento sean detenidos y no tenga su documentación arriba, pero si no pueden demostrar que tienen un estatus legal en el país, son retornados a su nación”, explicó.

Vacacional de Haina

Ante la pregunta de cuáles son las condiciones en las que se encuentra el Vacacional de Haina, el director general de Migración indicó que desde su llegada “comenzaron a trabajar en el mejoramiento de esas instalaciones y a darle solución a los casos de personas que tenían hasta dos años detenidos allí”.

“Empezamos a mejorar porque son personas que no han delinquido, se encuentran en un estatus irregular, pero no son delincuentes, y aunque fueran delincuentes merecen todo el respeto a sus derechos”, agregó.

Trata de personas

Durante la entrevista, García señaló que organismos internacionales en años anteriores condenaron a la República Dominicana por no tener una política clara en cuanto a la trata de personas y aseguró que actualmente, en conjunto con el Ministerio Público y otras agencias, se encuentran atacando ese delito.

Informó que se están atacando dicho flagelo en los distintos puertos y aeropuertos, al tiempo de indicar que actualmente tiene incautados 700 vehículos que han sido utilizados para el tráfico de indocumentados.

“El Ministerio Público, nosotros y otras agencias que tienen que ver, hemos estado trabajando fuertemente en lo que es la trata de personas, es algo deplorable, el tráfico de seres humanos, el tráfico de mujeres para prostituirla, de menores para ponerlo a trabajar en estado forzados, gente engañada a las que les venden sueños”, manifestó.

