(VIDEO) Director de la ONDA se querella en la Fiscalía por video colgado en redes sociales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), José Ruben Gonell Cosme se querelló este martes ante la Fiscalía del Distrito Nacional, tras un video colgado en las redes sociales, donde se hace alusión a un acoso laboral de un señor llamado Rubén.

El funcionario pidió que se investigue todo lo relacionado con el video para saber quién está detrás de acción, tras señalar que no tiene ninguna relación con esa publicación.

Gonell Cosme hace la aclaración debido a que algunos medios digitales se han hecho eco de una información distorsionada en la que lo relacionan con el supuesto hecho.

“Yo José Ruben Gonell Cosme, declaro que no conozco a la joven del video en donde refiere a un señor llamado Rubén, en el que se hace alusión a un acoso laboral. Esa no es mi voz, ese no soy yo. Esa joven no trabaja en la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), tampoco ha laborado en ninguna empresa u oficina vinculada a mi persona”.

Agregó que “en lo inmediato procederemos a formalizar una denuncia por ante la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, a fin de que se realice la investigación correspondiente y establecer las responsabilidades que se derivan de una acción de esta naturaleza.”

En la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) labora una joven de nombre Yaniris Jiménez García, la cual no es la persona que aparece en el video publicado y la misma afirma no tener nada que ver con la referida publicación.

