(VIDEO) Director de Embellecimiento informa trabajan para expandirse a todo el territorio nacional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director de la Dirección General de Embellecimientos de Carreteras y Avenidas (DIGECAC), Marcos de León Pimentel, indicó este miércoles que anteriormente el alcance de la institución era reducido, sin embargo, informó que tienen en proyecto expandirse a cinco nuevas provincias y están solicitando al Ministerio de obras públicas crear las estructuras para lograr ir teniendo brigadas disponibles en todo el territorio nacional.

“Estamos solicitando al Ministerio de Administración Pública la no objeción para expandirnos a cinco provincias porque lamentablemente lo que encontramos es que no tenemos presencia en todas, ahora sí pretendemos tener presencia a nivel nacional”, agregó.

De León Pimentel emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por Jesús Colón, en el programa “Comentario Estratégico”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 24:50).

Detalló que hoy en día tienen oficinas de la DIGECAC en las provincias de Santiago, Barahona y en la Romana, y con los cincos proyectos que tienen en carpeta serían ocho ciudades en las que tendrían presencia prontamente.

“Antes era la 6 de Noviembre, Las Américas, la autopista Duarte y la carretera Mella, pero ahora tenemos más ángulos de trabajar. Este viernes vamos a intervenir la autopista Duarte por completo, vamos a darle ese día lo más que podamos y seguimos el lunes con una brigada fija”, añadió.

Pensiones

También, el funcionario indicó que cuentan con 692 empleados a nivel nacional, de los cuales 192 se encuentran en condición de licencia médica permanente para fines de pensión, por lo que solicitó a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones agilizar sus solicitudes para ayudarles a realizar una mejor función.

“Solicitamos a nuestros amigos de la Dirección General de Pensiones que nos agilicen eso porque son obreros que ya dieron su vida útil entonces lo mínimo que podemos hacer es pensionarse, y a la vez, yo podría aumentar mi caudal de obreros y supervisores para hacer una mejor función”, expresó.

Detalló que solo cuentan con apenas un personal militar de seis miembros, por lo que solicitaron a obras públicas que les ayude a disponer de al menos 20 más para poder darle respaldo a las brigadas que tiran a la calle.

Presupuesto

El licenciado indicó que la institución tenía un presupuesto asignado de 162 millones y fruto a diligencias realizadas por la administración pasada se asignaron 100 millones más para disponer actualmente de 262 millones.

“Ahí hay que sacar empleados, hay cláusulas que no se le puede topar, pero el área operativa no podemos vincularla con lo que es salario, o sea, tenemos que hacer malabares, pero nosotros nos acomodamos a lo que encontramos, no somos gente de ‘no se puede hacer porque no hay”, damos el máximo con lo que haya”, puntualizó.

Nepotismo

Al hablar sobre las acusación de nepotismo realizada al pasado director de DIGECAC, el funcionario indicó que cuando llegó a la institución encontró a su hijo Ismael De León como encargado de tecnología de la institución y el mismo día que se juramentó lo desvinculó de sus funciones porque con el “no va eso”.

“A quién yo sustituí es un amigo, una persona que distinguimos mucho, pero no sé qué pasó ahí, y en este momento yo invito a la prensa que le dé seguimiento a la institución, ahí no van a encontrar familiar directo de Marcos de León porque no es mi forma”, agregó.

Viveros

Al hablar sobre los viveros propiedad de la Dirección, De León Pimentel señaló que tienen gran variedad de plantas, incluidas endémicas, las cuales, cuando están en condición, llevan a las calles para embellecer los entornos y también donarlas a otras instituciones.

“A los Ayuntamientos que necesitan plantas también les donamos, a las iglesias, a las juntas de vecinos y otras entidades con las que también contribuimos”, expuso.

