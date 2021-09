(VIDEO) Director de Comisión de Titulación asegura no permitirán que la institución se politice

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE), Mérido de Jesús Torres, manifestó este miércoles que el servicio que brindan a la ciudadanía tiene una importancia capital desde el punto de vista económico, por lo que no van a permitir que la institución se politice, y continuarán trabajando para dar solución a los problemas de titulación generados por falta de registro en la Jurisdicción Inmobiliaria.

“O sea, gracias a la buena iniciativa del presidente de la República se nos ha hecho posible estructurar todo un equipo, puesto que él ha hecho las inversiones en la institución, en cantidades de personal calificado, es una institución que nosotros no vamos a permitir que se politice”, expresó.

Torres emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Enrique Mota, Cristal Acevedo y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, tras sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

(Ver entrevista a partir del minuto 41:40).

Indicó que hoy en día Titulación se encuentra presente en 24 provincias trabajando para lograr que sea posible entregar certificados de títulos a todas las dominicanas y todos los dominicanos que ocupan propiedad del Estado.

Mencionó que en las provincias restantes se encuentran realizando investigaciones que les permitan determinar si es posible que puedan proceder con el proceso de titulación de terrenos o si hay algún inconveniente que por el momento se los impida.

“Hacemos la investigación catastral y la investigación legal y cuando tenemos las certificaciones que nos permiten saber con exactitud que esas parcelas no tienen ningún problema, entonces procedemos”, explicó.

Terrenos de particulares

Torres puntualizó que en los casos en que dominicanos ocupen propiedad privada, y se tenga certeza de ello, el presidente Luis Abinader los ha autorizado a contacta a los propietarios para llegar a un acuerdo en el que se realice una declaración de utilidad pública o que el dueño permita al Estado adquirir esas parcelas para que sea posible entregarle los título a las personas que están ocupando tales terrenos.

“Eso también resolvería otro problema, el propietario de los terrenos no tendría forma de obtener para atrás la propiedad de los inmuebles, entonces a él también le estaríamos resolviendo un problema y estaríamos dinamizando la economía de esa comunidad”, agregó.

Los Tres Brazos

El funcionario aclaró que los terrenos del sector Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este no eran propiedad privada, y en un momento el Estado dominicano los habría cedido mediante una negociación a una compañía para que las personas que ocupaban esas parcelas le pagarán a esa empresa.

“Entiendo que esa negociación no es correcta, ahora el hecho ya está, lo que estamos esperando son decisiones de los tribunales porque está apoderado la Cámara Civil y el Tribunal Penal”, indicó.

Aseguró que hasta que no emane una decisión de un tribunal no van a intervenir, no obstante, puntualizó que hay una comisión creada que está en conversación con todas las partes involucradas para tratar de buscar una solución y tan pronto ocurra, Titulación entregará a cada una de las personas que ocupan esos terrenos sus certificados de título.

Jurisdicción Inmobiliaria

Torres destacó que firmaron un acuerdo con Jurisdicción Inmobiliaria que les facilita llevar acabo los procesos de una forma mucho más rápida para que los certificados de títulos puedan salir a tiempo y en mayor cantidad.

En tal sentido, destacó que gracias a ello, en los próximos días van a entregar 2,000 certificados de títulos en Los Mina, 2,000 más en Santo Domingo Norte, 1,850 en Los Mameyes y 3,500 en la ciudad de Santiago.

Relacionado