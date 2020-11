(VIDEO) Director de Cinemateca Dominicana resalta importancia en investigación del cine dominicano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El actual director de la Cinemateca Dominicana, José Rodríguez, enumeró las ideas fundamentales que considera importante para el desarrollo de la institución, al tiempo de resaltar que trabaja arduamente para que esa institución sea un medio por excelencia para la investigación del cine dominicano.

Agradecido por la oportunidad de ser director de la Cinemateca Dominicana José Rodríguez, platicó sobre su gran labor al frente de la institución, en el espacio digital Bajo el Lente, programa conducido por Willy González y transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Rodríguez resaltó que su amor por las artes inició desde muy temprana edad pese a que se licenció en la carrera de gerencia y creatividad publicitaria.

Confesó también, que se sentía fragmentado y dijo que “había algo en mi que se sentía dividido, estaba trabajando en el Archivo General de la Nación (AGN), pero al mismo tiempo estaba desarrollándome en el arte, en el teatro, en elementos cinematográficos, en lo que me gusta”.

Rodríguez quien se desarrolló y adoptó aptitudes receptivas para la historia, artes, la literatura y otras áreas afines, siguiendo sus deseos de inclinarse profesionalmente en el ámbito artístico y cultural, entró a laborar en el 2009 como auxiliar de restauración en el departamento de conservación y servicios técnicos del Archivo General de la Nación, sin imaginarse que la misma organización le abriría las puertas para lograr lo que es hoy día.

“Yo digo que fue algo fortuito, no fue algo buscado, no fue algo que lo pensé, yo bendigo a la personas que nacen y ya saben lo que quieren, yo no soy de esas, yo siento que mi vocación se descubrió paso a paso”, manifestó el directivo.

“De la conservación me enamoró el sentimiento de poder, el empoderamiento que te da tener una película en las manos, que en su momento fue la más galardonada de tu país. Tener un documento que fue firmado por Horacio Vásquez, y que tu eres el restaurador que está haciendo eso, para mí es un poder”, declaró Rodríguez.

Con gran pasión y conexión por lo que hace, Rodríguez ha plasmado sus huellas en cada labor realizada tanto en el Archivo General de la Nación como en la Cinemateca Dominicana, colaborando con el incremento de nuevas formas de organización e implementando mejoras para las conservaciones fílmicas.

En el mismo orden, también pretende aumentar la capacidad virtual del organismo para que de ésta forma, los solicitantes tanto nacionales como internacionales tengan un mayor acceso a la información y a las actividades que allí se realizan.

Historia

La Cinemateca Dominicana es un organismo dependencia de la Dirección General de Cine (DGCINE) creada para rescatar, conservar y exhibir joyas del cine clásico y contemporáneo, de igual forma se encarga de coleccionar y ofrecer acceso a expedientes informativos especializados en el séptimo arte, para avivar su estudio e investigación.

Con más de cuatro décadas en función, la Cinemateca Dominicana fue creada el 16 de noviembre de 1979 por Agliberto Meléndez, unido a Omar Narpier y Adelso Cass, con la intención de salvaguardar y difundir proyectos cinematográficos, para de ésta manera formar nuevas generaciones con una visión crítica del fenómeno fílmico en todo el territorio nacional, fortalecer la educación y logrando concientizar a través del cine.

Pasante, Leidy Feliz.