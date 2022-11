(VIDEO) Director de Censo aclara ONE no tiene capacidad para regularizar haitianos; boleta no es una improvisación

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director del departamento de Censo de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Víctor Romero, puntualizó que esa institución no tiene ninguna capacidad para regularizar haitianos u otro extranjero que se encuentre en territorio dominicano de forma ilegal y aseguró que tampoco tiene esa naturaleza el proceso de empadronamiento que iniciaron hoy y culminarán el 23 de noviembre. Señaló que en el país se implementó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y, aunque el proceso quedó incompleto, el proyecto sí fue diseñado con el fin de regular el estatus migratorio de las personas foráneas, sin embargo, ese no es el objetivo del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022. "El único objetivo del censo es contar y caracterizar todos los residentes habituales de un territorio, ¿Cómo entonces nosotros poder legalizar el estatus de unos migrantes, no hay forma ni intención humana que el censo sirva y se preste para eso, no hay un mecanismo que permita hacer eso?", manifestó. Romero fue entrevistado por Dolphy Peláez y Uzzilis Encarnación, en el programa "En el Foco", transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV. (Ver programa). También el economista afirmó que la boleta del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 no es una improvisación porque viene producto de las boletas censales anteriores y solo se mejoraron algunas preguntas. En tal sentido, explicó que la fase de empadronamiento empieza hoy, pero el proceso de planificación de este proyecto empezó en el 2016, ya que estaba pautado para realizarse en el año 2020 y por diversas razones, principalmente la pandemia del covid-19, no se llevó a cabo. "República Dominicana no fue el único país que tuvo que posponer el censo del año 2020, sino que hay otros países de la región que lo están ejecutando en esta misma época o recién lo han ejecutado o lo van a ejecutar el próximo año", manifestó.