(VIDEO) Director Alianzas Público-Privadas aclara instituciones que entren dentro de esa iniciativa no serán privatizadas

de esa iniciativa no serán privatizadas / Sigmund Freund Mena, aclaró este miércoles que el proyecto de Alianzas Públicas-Privadas (APP) no implica la privatización de las instituciones que entren dentro de esa iniciativa, auspiciada por el Gobierno de Luis Abinader Corona. En ese sentido Freund Mena, director general de APP, explicó que el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavares (INCART), no será privatizado, alegando que la función de la entidad que dirige consiste en explotar un bien del Estado de manera temporal. “Nosotros no hemos hablado de privatizar nada, no utilizamos ese término de privatización, una privatización es vender un bien del Estado, mientras que una alianza pública y privada es un contrato temporal y al finalizar el mismo, vuelve todo a la normalidad”, detalló el funcionario durante una entrevista en el programa “Esta Noche Mariasela”. Continúa leyendo esta noticia haciendo clic en el enlace de nuestra biografía. #ElNuevoDiarioRD