(VIDEO) Directiva del Codopenf garantiza trabajará para cambiar “pírrico salario” de profesionales enfermería

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La nueva directiva del Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería (Codopenf) garantizó que, una de sus principales prioridades es trabajar para cambiar el “pírrico salario” que devengan los enfermeros y enfermeras en la República Dominicana.

Berta de la Cruz, presidenta del Codopenf lamentó que, enfermeros con buena preparación tengan que realizar extensas horas de servicio de riesgo para poder ganar entre RD$40, 000 y RD$43,000 en los hospitales, cifra que aseguró es menor en las clínicas privadas.

“El salario es pírrico, porque una enfermera después de haberse preparado, hay muchas que tienen muchas especialidades, doctorados, que tienen maestrías y están ganando entre RD$40, 000 y RD$43,000 y la canasta familiar está por encima de lo que esa profesional dedicada, entregada y el servicio de riesgo que tiene para poder ganar este salario, entonces nosotros vamos a trabajar en eso”, expresó.

En ese sentido, agregó que está en disposición de impulsar una adecuación un salarial de RD$60,000 que varíe en función del servicio que presten y la preparación que tenga los profesionales de la enfermería.

D´la Cruz realizó estas declaraciones junto a Yaniris Mella y Ana Linares, secretarias de finanzas del Codopenf, al ser entrevistadas por los periodistas Liliam Mateo, Enrique Mota y Domingo Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Note”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

La representante de la agrupación de auxiliares de la medicina narró que el presidente Luis Abinader realizó un aumento del 30% a las enfermeras de atención, pero las encargadas de área continúan con salarios que no corresponden a las funciones que desempeñan.

“Nosotros estamos en la disposición de negociar y llegar a un acuerdo para favorecer a la colectividad, no a nadie en particular, porque consideramos que las enfermeras tienen demasiado tiempo en espera, están trabajando, se han dedicado y todavía no se le ha resuelto”, comentó.

Enfermeras con bastón

Denunció que con más de treinta años prestando servicio, algunas enfermeras se ven en la obligación de seguir trabajando “con bastones”, porque las pensiones que les ofrecen no sobre pasan los RD$25,000 y al aceptarlas también serían excluidas de los seguros médicos.

“Cuando ellas merecen una mejor oportunidad de vida se van a su casa con RD$180,000, RD$20,000 Y RD$25,000 sin seguro, pero no es justo, porque debemos otórgales una pensión digna, y pensión del 100% y esas enfermeras están esperando eso, porque el presidente se lo prometió”, expuso.

