(VIDEO) Diputados respaldan haya diálogo con Haití, pero sin flexibilizar medidas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Diputados de diferentes bancadas políticas se sumaron y manifestaron la postura del presidente de la República, Luis Abinader, de aceptar mediaciones ante un posible diálogo del vecino país de Haití, pero sin flexibilizar las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano hasta tanto no se llegue a un acuerdo.

Algunos congresistas arremetieron contra los organismos internacionales que han pedido que la República Dominicana reabra la frontera con Haití.

El conflicto entre República Dominicana y Haití sigue elevando la defensa de la soberanía nacional, tema que ha unificado en varios puntos a los legisladores oficialistas y de la oposición, quienes expresaron estar de acuerdo con una mediación para llegar a una solución salomónica ante el conflicto que ha generado la construcción de un canal en el río Masacre.

En ese sentido, el diputado y vocero de la bancada perremeista Julito Fulcar, declaró que favorece que haya un diálogo saludable entre RD-Haití, pero que quienes participen en dicha mediación deben tener una postura neutral.

Fulcar agregó que la decisión del Gobierno de cerrar la frontera domínico-haitiana se hizo con el propósito de salvaguardar la soberanía nacional y que cualquier persona con la envestidura necesaria que quiera mediar para buscar una solución a esta problemática de manera imparcial, es bienvenida.

«Si alguien quiere intervenir fijando postura frente a una u otra posición, entonces ya no es imparcial y queda descalificado para mediar», agregó el legislador.

Mientras que otros congresistas han calificado como una intromisión que representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidan a la República Dominicana abrir la frontera, medida adoptada por el Gobierno como una forma de que los haitianos detengan la construcción del canal con el que pretenden desviar las aguas del río Masacre.

«Ese señor no es más que un intruso (William O’Neill) que ha dado unas declaraciones desafortunadas, interesadas, pero sobretodo muy parcializada en un momento como este», opinó el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz.

En tanto que, la diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rudy Méndez, manifestó que los representantes de la ONU no tienen moral para pedir que RD abra su frontera con Haití y que no pueden exigir cosas que ellos no hacen.

«Ellos no pueden pedirle a República Dominicana que acojamos a Haití que hemos sido buenos con los haitianos cuando a ellos le cae un haitiano allá, lo deportan, entonces ellos no pueden pedirnos a nosotros lo que no dan», sostuvo la legisladora.

En esa misma línea fueron los señalamientos del diputado Máximo Castro, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), quien declaró que los organismos internacionales deben dejar que la República Dominicana actúe de manera soberana y que lo que deben hacer es venir en auxilio de Haití y no querer imponer que el país siga cargando con los problemas de la vecina nación.

«Eso es realmente hasta ridículo esa posición de ese técnico porque nosotros somos los que sufrimos lo que puede pasar ahí», expresó Castro.

El diputado peledeísta Julio Brito, declaró que respalda la decisión del Gobierno de cerrar la frontera con Haití, ya que no se puede permitir que los haitianos entren al país y «hagan lo que les dé la gana».

Brito consideró que desde el punto de vista humanitaria hay que flexibilizar en algunas cosas.

Los diputados están a la expectativa de que tras la participación del presidente Luis Abinader en la ONU, por primera vez los organismos internacionales apoyen a la República Dominicana que ha insistido siempre sobre la necesidad de socorrer a Haití para que pueda salir de la crisis en que se encuentra sumergido.