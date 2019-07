(VIDEO) Diputados fijan posición sobre discurso presidente Danilo Medina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Varios diputados fijaron su posición este martes sobre el discurso del presidente de la República, Danilo Medina, quien manifestó que no optaría por un nuevo mandato.

“Se trató de un discurso de respuesta a lo que ha sido una lucha en defensa de la Constitución. Se ve que hay un discurso que ha sido incomodo, promovido por situaciones adversas, que él mismo planteó que no le fueron favorables”, indicó Pedro Botello.

En tanto que el diputado Marcos Cross señaló que “el discurso del presidente Medina trajo tranquilidad al pueblo dominicano. Esperamos que a lo interno del partido las aguas vuelvan a sus niveles y que podamos lograr un equilibrio”.

De su lado, la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lila Alburquerque, manifestó que “el presidente Medina tenía esa decisión (no reelegirse) tomada hace mucho. Nosotros tenemos que apoyar lo que su corazón se indicó que debía hacer. Vamos a actuar en consonancia con lo que él quiera y diga”.

Mientras que la diputada Elsa de León sostuvo que el presidente Medina “no fue claro. El pueblo dominicano estaba esperando que el presidente diga o voy o no voy, y él no fue claro ni humilde, no se resignó. Debió ser más preciso.”.

De su lado, el congresista Agustín Burgos indicó que el mandatario “virtió en el discurso de ayer un sentimiento de amargura, al ver que no logró crear mayoría para modificar la Constitución y repostularse”.

Anuncios

Relacionado