(VIDEO) Diputados del PLD rechazan “denuncias infundadas” del PRM

El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea ), advirtió esta mañana a los funcionarios del Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial ), que cesen "las denuncias que no se sostienen ni resisten el mínimo análisis" en contra de ex funcionarios del pasado gobierno. #Elnuevodiariord