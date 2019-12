(VIDEO) Diputados conocen proyecto presupuesto general del Estado 2020

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los diputados conocen este martes el informe elaborado por una comisión bicameral que estudió el proyecto de Presupuesto General del Estado del 2020, cuya aprobación fue condicionada por el bloque del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En tanto que los diputados de la Fuerza del Pueblo votarán divididos, al igual que algunos perremeístas, a pesar de la posición fijada por el vocero Alfredo Pacheco.

El presidente de la Comisión Permanente de Presupuesto de la cámara baja, Ramón Cabrera manifestó que es una irresponsabilidad la posición del PRM, al tiempo que indicó que de no ser aprobado, el gobierno utilizaría el del 2019.

El Partido Revolucionario Moderno indicó que no aprobaría el proyecto de presupuesto para el próximo año de no escucharse su reclamo de modificar algunos aspectos que, a su entender, no buscan solución a problemas fundamentales del país.

