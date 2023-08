(VIDEO) Diputados aseguran cualquier acción militar en Haití debe ser respaldada por la ONU

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Diputados de distintos partidos consideraron este lunes que las intenciones de Kenia de liderar una fuerza multinacional para ayudar a Haití no podrán canalizarse sin el respaldo de los Estados Unidos y los demás países de la comunidad internacional.

Aunque los congresistas valoran la iniciativa de Kenia sobre intervenir militarmente en Haití con el objetivo de llevar estabilidad a la vecina nación que ha estado sumergida en una crisis profunda, entienden que la misma debe venir acompañada de políticas económicas y de desarrollo.

El diputado y presidente de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, Juan Dionicio Restituyo, explicó que para que se pueda realizar una intervención en Haití, obligatoriamente se necesita del apoyo del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que está integrado por 15 países, pero que está liderado por las grandes potencias que son; Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y Rusia.

«Si cualquiera de esos países veta esa intervención o ese acompañamiento entonces queda supeditado, al menos que se quiera violar el estatuto de los Estados Unidos», apuntó Restituyo.

Asimismo agregó que hay que esperar a ver cuál sería la posición que tomarán China y Rusia, que siempre han rechazado este tipo de medida.

En ese mismo orden, se pronunció el analista internacional Iván Gatón, quien aclaró que no importan las intenciones que tenga el país africano, si éstas no cuentan con el apoyo de los cinco países permanentes, ya que con que uno solo de ellos se oponga, «aunque Kenia ofrezca 10 mil policías no lo envían».

«Pero Rusia y China han dicho que no, así que esto dependerá como siempre de las manos que mezan la cuna», añadió Gatón.

De su lado, el diputado por el partido Alianza País, Pedro Martínez, manifestó que el problema que enfrenta el vecino país de Haití es multisectorial y para resolverlo se necesitan recursos económicos, tecnologías, así como ayuda para el comercio, tanto interno como externo, y que «eso no lo puede hacer Kenia ni ningún país de la dimensión de ese país».

Mientras el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ignacio Aracena, valoró como positiva está iniciativa de ese país, ya que desde hace tiempo la República Dominicana viene abogando para que la comunidad internacional vaya en auxilio de Haití.

«Nosotros valoramos esa iniciativa y ojalá que Haití pueda tener su estabilidad, tanto política como social», expresó Aracena.

Fue el pasado sábado cuando Kenia anunció que esta dispuesta a liderar una fuerza multinacional en Haití y enviar mil policías para ayudar a formar y asistir a la policía haitiana a restablecer la normalidad en el país y proteger las instalaciones estratégicas.

Haití ha venido solicitando oficialmente ayuda internacional desde octubre del 2022 para poder hacer frente a sus problemas de seguridad, llamado que había sido transmitido en varias ocasiones por el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

