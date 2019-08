(VIDEO) Diputados advierten proceso electoral afectará trabajos en el Congreso

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Varios diputados advirtieron que el proceso electoral que ocurre en el país afectará los trabajos en el Congreso Nacional, los cuales iniciaron el pasado 16 de agosto. El vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Radhamés González manifestó que “el hecho de que estemos en un año electoral, dificulta la posibilidad de rendimiento (en el Congreso)”. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do