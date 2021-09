(VIDEO) Diputado Víctor Suárez: El PLD no aguanta más heridas

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado de la provincia Santiago de los Caballeros por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Víctor Suárez Díaz, manifestó que los miembros de ese partido deben abocarse a fortalecer la base de esa organización política sin hacer comentarios ni esfuerzos por desmeritar a otros de sus compañeros, asegurando que el “PLD no aguanta más heridas”, después de haber sufrido una división en su estructura.

“Les he dicho a muchos compañeros que no debemos hacer heridas innecesarias, porque el PLD no aguanta más heridas, para ganar las próximas elecciones debemos tener un candidato que esté en la capacidad de tener la frente en alto y al cual nadie pueda señalar”, expresó.

Suárez Díaz emitió sus declaraciones en una entrevista realizada por los comunicadores Jaime Rincón, José Díaz y Aneudy Ramírez, en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual es transmitido en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Asimismo, Suárez Díaz declaró que se hace evidente que después de la división del PLD, sus miembros deben trabajar arduamente para lograr la victoria deseada en el 2024, e indicó que dentro de esa organización se están haciendo esfuerzos para lograr ese objetivo.

“No con cualquier candidato se gana, se puede tener una estructura sólida como partido pero hay que llevar a un candidato que encante, eso pasó cuando el expresidente Leonel Fernández era de nosotros y aconteció también con el expresidente Danilo Medina”, indicó.

También comentó que el siguiente candidato por el PLD en las próximas elecciones, deberá ser un individuo con la capacidad de debatir con ímpetu y fortaleza en todos los escenarios que se le presenten, ya que se estaría enfrentando a fuertes candidatos con vasta experiencia en el ejercicio de la política.

