(VIDEO) Diputado Tulio Jiménez Díaz dice Gobierno ha vendido patrimonio de futuras generaciones dominicanas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por San Cristóbal del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tulio Jiménez Díaz, manifestó este martes que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha vendido el patrimonio de todas las generaciones venideras de los dominicano al tomar prestado en menos de un año cerca de $13 mil millones de dólares, resaltando que el oficialismo se encuentra haciendo lo que tanto criticó a la pasada gestión.

“La senadora Faride Raful no puede ir a ningún programa, no puede hablar nada porque ella era la que decía que el PLD estaba hipotecando, que estaba vendiendo el patrimonio dominicano, porque en ese momento estábamos endeudados por el 49% del PIB, pero ¿y hoy? anda por un 70%”, añadió.

Jiménez Díaz emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Enrique Mota y Cristal Acevedo, en el programa El Nuevo Diario AM, el que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV, luego de sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

(Ver entrevista a partir del minuto 58:43).

Asimismo, señaló que a pesar de que el actual Gobierno llegó en un momento a descontinuar los programas de ayuda social como “Fase I”, “Quédate en Casa” y “Pa´ Tí”, han tomado prestado en un año lo que el Gobierno de Danilo Medina tomó en dos mandatos presidenciales.

“Nosotros tomamos muchos préstamos sí, pero ahí están las obras, en el caso de los ocho años del expresidente Danilo Medina Sánchez, que pudimos endeudar el país por 19 mil millones de dólares”, indicó.

De igual forma, sostuvo que los préstamos aprobados en el Gobierno del presidente Luis Abinader han sido tomados para pagar gastos corrientes, ya que “nadie puede señalar en dónde se han invertido los recursos”.

“En este año ellos pagaron lo mismo que nosotros de gastos corrientes, diciendo que eliminaron la OISOE, la CDEEE, entonces si ustedes eliminaron tantas instituciones ¿cómo puede ser que su gasto corriente de nómina sea lo mismo que tenía el PLD en el último año?”, agregó.

Eliminación de la LMD

Tras ser preguntado sobre el proyecto de ley que persigue eliminar la Liga Municipal Dominicana (LDM), Jiménez Díaz sostuvo que la citada entidad nació “natimuerta”, señalando al mismo tiempo que los Ayuntamientos son órganos autónomos.

“Esta institución ha funcionado como un botín para que el ejecutivo del momento tenga un escape en cuanto a nombrar botellas, estamos hablando que esa institución recibe mil y pico de millones cada año del dinero de todos los que trabajamos el día a día, del dominicano de a pie”, expresó.

Agregó que buscan eliminar la LMD para que el dinero que se destina a su propósito sea utilizado para otorgar mayor presupuesto a los ayuntamientos del país, a través de un marco legislativo.

“La eliminación de la Liga debe ser ya, y no lo estoy diciendo en este Gobierno, lo vengo diciendo desde los del PLD, no deben existir instituciones que no tengan funciones para hacer crecer la institucionalidad”, manifestó.

Dijo esperar que la comisión municipal le dé al proyecto la oportunidad de que se conozca prontamente en el hemiciclo para que pueda ser convertido en una realidad, resaltando que los diputados y los senadores deben quitarse “la camisa de fuerza de los partidos” y empezar a legislar por un país mejor.

Sanción a Botello

Al ofrecer su consideraciones sobre la sanción impuesta al diputado Pedro Botello, por la comisión de disciplina de la Cámara de Diputados, el legislador sostuvo que a la delegación “se le fue un poco la mano”, resaltando que su compañero de hemiciclo tiene derechos adquiridos que no pueden ser coartados.

También, agregó que defiende a “capa y espada” que se entregue en cuatro partidas a los trabajadores dominicanos el 30% de su acumulado en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Relacionado