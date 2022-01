(VIDEO) Diputado Tobías Crespo dice Código Penal será aprobado cuando haya voluntad política

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por la Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo, manifestó este martes que el Código Penal se aprobará en el país cuando haya voluntad política por parte del partido oficialista, el que tiene mayoría en el Congreso Nacional y actualmente tendría compromisos con agendas que no van en beneficio de la población.

“¿Por qué no hay Código?, porque no hay voluntad política de la mayoría en el Congreso del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que tiene compromisos con ciertas agendas que no son en beneficio del país, y esos compromisos lo han expresado desde la más altas direcciones, ministros y directores generales”, sostuvo.

Crespo fue entrevistado por el periodista Héctor Luzón y la experta en seguridad Yineuri Díaz, en el programa “Alternativa”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Dijo que esos mismos compromisos que tendrían miembros del PRM han traído una serie de conflictos y divisiones dentro de esa organización política, y no permite la unificación de criterios.

“Mientras nosotros tengamos un partido como el PRM, donde cada quien está por su lado, donde no hay una directriz, no unifican las decisiones y cada quien está por su lado, nosotros no vamos a tener Código”, expresó.

También, indicó que por la rapidez con la que se ha tratado el tema no se han podido dar cuenta de las diferencias entre el pasado proyecto y el nuevo que propone el diputado reformista Rogelio Genao Lanza.

“Han sometido tantas iniciativas desde hace 16 años que a veces tú no sabes, está el tema de la orientación sexual, el castigo a los hijos, el tema de la violencia contra la pareja, si no quiere tener relaciones”, detalló.

Además, señaló que desde el año pasado el tema de las causales ha quedado en un segundo plano, y en los dos últimos proyectos solo se ha considerado el caso en donde el médico puede realizar un aborto si la vida de la madre corre peligro, mientras las otras dos han sido dejadas en una ley especial, cuyo informe no ha sido conocido.

Señaló que la sociedad dominicana no es la única que se ha dividido por el tema de la despenalización del aborto, y consideró que se debe avanzar y aprobar el Código en los puntos en los sí hay consenso.

“Los temas que han causado conflictividad que sean dejados sobre la mesa y aprobemos el Código porque en definitiva, los sectores encontrados como quiera van a ir al Tribunal Constitucional, se apruebe con las causales en el Código o en una ley a parte”, expresó.

