VIDEO: Diputado Ronald Sánchez: “No estamos de acuerdo con que el PLD mantenga en vilo a la sociedad dominicana”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ronald Sánchez, reveló este martes que no está de acuerdo que dos miembros del partido oficialista (Leonel Fernández y Danilo Medina) mantengan en vilo a la sociedad dominicana por simple intereses particulares.

“Dos hombres no pueden irrumpir la tranquilidad del pueblo dominicano por un interés particular, uno por quedarse y otro por ser el que lleve las directrices de ese partido”, manifestó Sánchez.

Agregó que ya el pueblo está cansado de las citadas diferencias por lo que hizo un llamado a que si van a someter el proyecto de modificación que lo hagan de una vez y por todas, “pero que dejen al pueblo tranquilo”.

“Ya estamos hartos de esta situación, de que si hay reforma o no. Sométanla, y nosotros vamos a votar como manda nuestro partido y manda el pueblo dominicano, pero ya nos tienen cansados, hartos con esta situación”, enfatizó el congresista por Hato Mayor del Rey.

Sobre incidente frente al Congreso

Sánchez calificó como una intención dictatorial de parte del Poder Ejecutivo la agresión perpetrada contra algunas personas, incluyendo legisladores, que protestaban frente al Congreso Nacional en contra de que sea modificada la Constitución de la República.

Afirmó que lo ocurrido ayer es muestra de que el gobierno del presidente Danilo Medina no tolera ningún tipo de expresión en contra de la no modificación de la Constitución de la República, acción que habilitaría al mandatario para que pueda aspirar nuevamente en el año 2020.

“Yo le doy dos lecturas a esa situación de ayer, número uno, una intención dictatorial de parte del Poder Ejecutivo del Gobierno de Danilo Medina donde no tolera ningún tipo de expresión en contra de la no reforma a la Constitución, y otra lectura es que esos diputados no son unos señores cualquiera, son legisladores”.

Desde este domingo es notoria la presencia de efectivos militares y policiales en las diferentes entradas del Congreso Nacional, así como el incremento de patrullas en las calles aledañas al Congreso Nacional.

En las manifestaciones de ayer el diputado Henry Merán resultó afectado, por lo que tuvo que ser ingresado en un centro de salud.

