(VIDEO) Diputado Robinson Díaz pide crear comisión para investigar caso Marino Zapete

El Diputado Robinson Díaz del opositor Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial), solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, la conformación de una comisión especial, con el fin de investigar a fondo las denuncias que ha hecho el destacado periodista Marino Zapeta.