(VIDEO) Diputado Rafael Castillo dice “CNSS se ha erigido como un Congreso paralelo modificando la ley”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por la circunscripción dos de Santo Domingo, Rafael Castillo, sostuvo este lunes que el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) se ha erigido como paralelo sin un mandato constitucional porque modificaría la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social por resoluciones.

“El artículo 130 de la ley dice que se debe otorgar el 70% del valor de los medicamentos a los pacientes ambulatorios, obligatorio para todas las ARS, y ese artículo no ha sido modificado por el Congreso, ¿Cómo el CNSS ha permitido que las ARS otorguen ahora RD$8,000, antes eran RD$3,000, cuando la ley no manda eso en ningún lado?, expuso.

El miembro de la comisión bicameral que estudia la modificación de la Ley de Seguridad Social aseguró que la legislación es “excelente”, sin embargo, la misma ha sido “totalmente desvirtuada” por su órgano regulado.

Asimismo, cuestionó que el Estado dominicano tuvo que asumir alrededor de 11 mil millones de pesos en pruebas y procesos de la seguridad social durante la pandemia porque las ARS no contaban con seguros de contingencia para enfermedades extraordinarias, lo que sí debió ser como lo establecería el artículo 150 de la ley.

“Ese consejo modifica la ley y la cambia por resoluciones, algo que no tiene precedentes en el país, eso se ha convertido en un instrumento de intereses que solamente benefician a las AFP, a las ARS y a las instituciones paralelas y no me refiero a este Gobierno, sino a los anteriores porque la ley tiene 21 años y ese mal ha venido desde su creación”, expresó.

Castillo, además, consideró que la Ley de Seguridad Social es la legislación más importante después de la Constitución de la República por lo que deben escuchar a todos los sectores que puedan hacer aportaciones para lograr el consenso.

Código Penal

Refiriéndose a la modificación del Código Penal, el diputado sostuvo que el proyecto se encuentra viviendo lo que ha acontecido por los últimos 60 años, un “sueño eterno”, y además, vinculó esto a que quienes dirigen actualmente las dos cámaras son miembros del partido oficialista o aliados.

Fuerza del Pueblo

Castillo, quien dejó las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para formar parte de la Fuerza del Pueblo, indicó que esta organización política presidida por Leonel Fernández, tuvo una agenda muy apretada el pasado fin de semana, en la que estuvo haciendo contacto con una gran cantidad de personas que están ingresando a la organización partidaria.

Además, destacó que dentro de tres días la Fuerza estará estableciendo un corte a su padrón y entregará a la Junta Central Electoral (JCE) el primer millón de miembros de la organización.

“El dinamismo que se hace en esas visitas que estamos realizando, cómo la gente te aborda, cómo quiere ingresar a la Fuerza del Pueblo, es emocionante lo que sucede allí cuando uno va a las comunidades, estamos viviendo tiempos muy difíciles, la sociedad está clamando realmente por un verdadero cambio que va a ser representado en el 2024 por el doctor Leonel Fernández”, añadió.

