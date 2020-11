(VIDEO) Diputado provincia Independencia: Hemos aprobado más de US$5 mil millones y no vemos logros tangibles

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado de la provincia Independencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gaddis Corporán, manifestó ayer miércoles que hasta el momento se han aprobado en la Cámara de Diputados unos $5 mil millones de dólares al Poder Ejecutivo y que aún no se ven en el país logros tangibles por dichos empréstitos.

“Muchos dirán que cien días son muy pocos, pero sin embargo le hemos aprobado $5,237 millones de dólares ya”, indicó.

“Se nos criticaba al PLD el apalancamiento y financiamiento del presupuesto, pero sin embargo las obras tangibles están, osea tenemos un aparato productivo que ellos lo encontraron fuerte, tenemos obras viales, infraestructuras escolares, en fin, un sin número de obras que son tangibles”, puntualizó.

Corporán emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por el comunicador Jaime Rincón, en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 26:56).

Corporán indicó que el bloque peledeísta ha cuestionado a la bancada de disputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sobre el por qué de la celeridad de los préstamos sin una planificación

.Igualmente, refirió que en estos primeros cien días de gestión del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, el ritmo de endeudamiento ha sido de unos $50 millones de dólares diarios, donde asegura no se han podido ver logros tangibles.

Asimismo, dijo que la bancada del PRM impuso un préstamo de $100 millones de dólares sin conocerlo la comisión y sin conocerse en el hemiciclo, osea ni siquiera se liberó de lectura, no se permitió conocerlo y por eso la bancada del PLD no votó por eso porque no conocían las negociaciones y los términos de dicho empréstito.

“Hemos ido a cada sesión celebrada desde el 16 de agosto hasta la fecha, estuvimos cuando se aprobó el Banco Mundial de 400 millones de dólares, el de los 100 millones con el BID, los 100 con el Banco de Desarrollo e Infraestructura, entre otros, hemos estado al tanto de cada uno de los financiamientos que ha tomado el Ejecutivo, queremos que se nos expliquen en qué se está invirtiendo ese dinero”, aseveró.

En ese orden, dijo que el estado de emergencia tomado por el Gobierno de Abinader se ha utilizado para procesos de urgencia que no tiene nada que ver con la pandemia.

“Hoy aprobamos 45 días con la salvedad de que vamos a observar cada uno de los procesos de licitación que se han realizado, que hay un total de 71, pero sin embargo queremos ver la cuál es la relación que guardan estos procesos de compras y contrataciones con la pandemia”, manifestó.