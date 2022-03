(VIDEO) Diputado pide al PRM “no repetir acciones que provocaron crisis en el PRD” al elegir autoridades

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado Eugenio Cedeño pidió este jueves a la cúpula del Partido Revolucionario Moderno (PRM) “no repetir” las acciones que llevaron al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a una crisis interna al intentar elegir sus autoridades partidarias.

El diputado perremeista hizo la advertencia tras la propuesta que prospera en el partido gobernante y que busca que las autoridades de la organización política sean elegidas sólo por los delegados y no por todos los miembros del colectivo.

En ese sentido, Cedeño instó al PRM “a que se vea en la historia” del PRD y sus pasadas elecciones, las que, a su juicio, fueron realizadas con un “afán continuista” de Miguel Vargas Maldonado para perpetuarse en el poder del partido, una acción que el diputado recomendó evitar en la actualidad.

“Lo que rechazamos en el PRD es lo que estamos haciendo ahora mismo: abandonar la formulación estatutaria original que dice que todos los miembros tienen derecho a elegir y ser elegidos”, sostuvo el congresista, quien deploró que desde el PRM se impulse una propuesta para “quitar un derecho” a todos los militantes.

Es por esto que el diputado por La Romana pidió al PRM que reflexione sobre sus propuestas para mantener al partido gobernante unido y recomendó que “a los que tengan miedo” de someterse al escrutinio de unas elecciones, que no se presenten en los comicios políticos.

“Con esto no estoy vaticinando una crisis, si no explicando que las mismas condiciones que se dieron en el pasado con Miguel Vargas Maldonado son las que se propician ahora cuando la gente que votaba ya no podrá votar para elegir a sus autoridades”, enfatizó Cedeño.

También, el legislador previó que se puede efectuar una “ilegitimidad” en caso de que el partido seleccione la propuesta mayoritaria ya que, a su parecer, los estatutos pueden verse contaminados.

Aunque a lo interno del PRM circula la sugerencia de elegir las autoridades solo con los votos de los delegados del partido, y no por todos los militantes, la propuesta debe ser ratificada o rechazada por otra comitiva política que se reunirá el próximo 18 de marzo para conocer la iniciativa partidaria.

