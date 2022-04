(VIDEO) Diputado Omar Fernández: “Leonel es el mejor para sortear esta crisis por la que está pasando RD”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado del Distrito Nacional, Omar Fernández, aseguró este lunes que su padre y líder de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, es el candidato indicado para representar el país en los comicios electorales del 2024 y en consecuencia ganar la Presidencia de la República Dominicana, debido a la experiencia y relaciones internacionales que posee, es el mejor para sortear la crisis en que según dijo, se encuentra sumergido el país.

“Leonel es la persona que mejor sabría sortear esta crisis por la que está pasando la República Dominicana, no solo por esta guerra en Ucrania, por esta inflación, altos precios de los combustibles y carburantes, todo esto va a traer consecuencia que continuarán en los próximos meses y eso requiere de experiencia, de relaciones internacionales”, externó.

Fernández fue entrevistado por el periodista Luis Brito en el programa “Tiempo de Noticias”, transmitido en la plataforma digital El Nuevo Diario TV y posteriormente sostuvo un breve intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del medio y habló de la importancia de mantener las condiciones internacionales que en algún momento tuvo nuestro país, para poder llegar a un mejor nivel de negociación.

(Ver entrevista a partir del minuto 23:47).

Durante la entrevista, el joven legislador se refirió también al llamado a huelga realizado por sectores de la sociedad en las 14 provincias del Cibao, demandando reivindicaciones sociales, estimando estas se extenderán hasta el Este, Sur, la Capital y en todo el territorio nacional. Tras precisar que esas manifestaciones responden a un derecho fundamental consagrado en el artículo 62 de la Constitución de la República, que ampara a toda persona que quiera hacer un llamado a huelga.

“Me llamó mucho la atención al ver un despliegue de policías y me pregunté que si será violenta, si es violenta por supuesto no lo apoyamos, toda la policía se envió hacia allá, eso envía un mensaje muy extraño, como si se le quisiese coartar la posibilidad de manifestarse de manera pacífica”, expresó.

En ese sentido, puntualizó que las huelgas son producto del sentir nacional, por lo que lamentó que se llegue a estos extremos para que el Gobierno perciba la realidad económica existente en los hogares de muchos dominicanos.

Proyectos de ley

De igual forma, Fernández mencionó que en noviembre del pasado año, sometió ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que plantea crear un Centro Nacional de Criminología, con la intención fortalecer la represión, la investigación y la prevención de los delitos, además entender y enfrentar las causas que dan origen a la delincuencia en la República Dominicana.

“En represión y en investigación no estamos mal, más no en prevención, yo creo que tenemos que hablar de prevenir el delito, una conclusión a la que llegué es que cuando ustedes ven patrullas en las calles aparentemente le da tranquilidad al ciudadano, eso significa que el Estado falló, el Estado ideal es aquel que no tiene patrullas porque no hay delincuentes”, explicó.

También explicó que de crearse dicho centro con autonomía del Poder Ejecutivo y adelantó que el director de esa institución sería electo con los mismos mecanismos de elección del Defensor del Pueblo.

Detalló que el centro de criminología operaría en base a métodos científicos, para dar información del comportamientos delictivos, para la elaboración de políticas públicas que estén orientadas a mejorar el comportamiento de los ciudadanos.

Relacionado