(VIDEO) Diputado Manuel Díaz dice luchará porque reelección pase; asegura el poder es para usarlo

View this post on Instagram

El diputado danilista, Manuel Díaz, aseguró este jueves que utilizarían “cualquier” mecanismo para conseguir los votos necesarios para reformar la Constitución y permitir la repostulación del presidente Danilo Medina (@danilomedina). “Están los votos y si no están los vamos a conseguir porque el Gobierno no se desafía, el poder es poder y no se desafía”, añadió el legislador por el Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea ). #elnuevodiariord