(VIDEO) Diputado Juan Dionicio sobre informe CC : «el MP tiene un caso para actuar inmediatamente»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por el partido Frente Amplio, Juan Dionicio Restituyo, manifestó este viernes que el Ministerio Público debe comenzar las investigaciones luego de que la Cámara de Cuentas, revelara que fueron detectadas irregularidades en la construcción del Metro de Santo Domingo en el período 2013-2017.

En ese orden, el también presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, enfatizó en que se hace cada vez más necesario que el Congreso de la República ponga mayor interés en fiscalizar y legislar para frenar los casos de corrupción.

«Ministerio Público tiene otro caso ahí para actuar inmediatamente», sostuvo el diputado.

Mientras, el diputado del partido Fuerza del Pueblo (FP), Hamlet Melo, dijo estar de acuerdo con que cualquier funcionario o ciudadano que incurra en acto de corrupción debe ser sometido a la justicia.

Sin embargo, manifestó que en el caso del exdirector de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña, habría que ver cuáles fueron las irregularidades cometidas.

«Lo extraño es, porqué hacerlo casi cinco, seis años después de él haber salido del cargo», indicó el legislador.

El informe presentado por la Cámara de Cuentas, reveló que durante la gestación de Diandino Peña, al frente de la Opret ocurrieron irregularidades que superan los 30 mil millones de pesos.

De su lado, Sócrates Pérez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana ( PLD), dijo que está de acuerdo con que ese organismo haga sus investigaciones, pero consideró que debieron hacerlo con auditorías más recientes.

«Yo lo que quiero es que ellos las apliquen todas no importa quien sea, no importa en qué gestión, no importa en qué año ni en qué gobierno. Cualquier funcionario público que una auditoría que se haya hecho real que revele cualquier anomalía, que ellos ejecuten», agregó el legislador.

Relacionado