(VIDEO) Diputado Ignacio Aracena considera algunos funcionarios no representan el cambio   

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de haber recomendado al presidente Luis Abiander ponerse las pilas, el diputado perremeísta por Santo Domingo Oeste, Ignacio Aracena, explicó que la sugerencia surgió a raíz de que considera que en el tren gubernamental existen funcionarios que no están trabajando en consonancia con el cambio que le fue prometido a la República Dominicana.

“Yo recomendaba la presidente que se ponga las pilas en lo que tiene que ver con esos funcionarios que no están cumpliendo con el compromiso para que fueron elegidos y que no están llevando de manera cabal lo que es la línea del cambio que nosotros le prometimos a la República Dominicana”, emitió.

En une entrevista realizada por Enrique Mota, Liliam Mateo y Domingo Ramírez ene le programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Aracena manifestó que el cambio es servicio; por tanto, no debe quedarse en una palabra, sino que requiere de un conjunto de acciones por parte de hombre y mujeres comprometidos con impulsar la República Dominicana hacia un mejor porvenir.

(Ver en el minuto 28: 55).

Asimismo expuso que el presidente Luis Abinader vive evaluando de manera continua el desempeño de cada uno de sus funcionarios; por lo que entiende que en su momento el mandatario va a tomar medidas para que los servidores públicos se ajusten a su programa de gobierno.

Aracena comentó que no es necesario dar nombre de los que no están trabajando como deberían, porque la sociedad está consiente sobre la necesidad de hacer un ajuste en el tren gubernamental.

“Yo tengo desde cuatro de abril solicitándole una cita a un director con el que me une una amistad, y él me dice que yo lo puedo visitar cuando quiera, y medio el número de la asistente para que coordine la cita. Yo le escribí y todavía estoy esperando la cita, ayer le escribo para recodarle la cita y ella me dice dígame el tema que usted quiere tratar para yo proceder”, narró.

De igual forma, comentó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) quitó un modelo de hacer política, en el que muchos “peledeista eran petulantes, arrogantes y se endiosaron en el cargo”, acción que fue criticada y puede ser repetida por miembros de la actual gestión.

“Si yo como legislador tengo que pasar eso, figuren ustedes un ciudadano común que no tiene la cercanía que tengo yo, por eso yo me pongo en el zapato de ciudadano común. Los servidores públicos estamos para rendir cuentas y para dar un servicio a las personas que pagan sus impuestos y que con esos impuestos es que nos dan el sueldo a nosotros”, subrayó.

Relacionado