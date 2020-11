(VIDEO) Diputado Hamlet Melo asegura Senado hizo lo correcto al escoger FP segunda mayoría

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado de la provincia La Altagracia por el Partido Fuerza del Pueblo (FP), Hamlet Melo, informó ayer miércoles que el Senado de la República hizo lo correcto al elegir al partido liderado por el expresidente Leonel Fernández como la segunda mayoría para que esta forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura en el país.

“Era una lucha ambigua, una lucha que no tenía razón de ser, el Partido de la Liberación Dominicana exigiendo que tenía mayoría según las elecciones, pero el Senado hizo lo correcto”, puntualizó el legislador.

Melo emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los comunicadores Jaime Rincón y Aneudy Ramírez, en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 33:00).

Igualmente, indicó que numéricamente hablando la Fuerza del Pueblo tiene más senadores que el PLD.

Salida del PLD

Al abordar el tema de su salida del Partido de la Liberación Dominicana, el diputado Melo indicó que tras 27 años en esa organización lo único que tiene ahora es “agradecimiento” ya que este le dio el privilegio de ser electo en tres oportunidades como representante de su provincia La Altagracia.

“En el caso de la Fuerza del Pueblo, yo tengo un vínculo muy personal con el expresidente Leonel Fernández, estamos haciendo los aprestos para hacer la juramentación formal en la Fuerza del Pueblo”, expresó.

En ese orden, indicó que en lo referente a las acusaciones de transfuguismo que se vociferan a los miembros salientes del partido morado, dijo que por respeto a excompañeros de partido no es dado a responder ataques y que cada quien está donde quiere estar.

“El que no está en el PLD es porque evidentemente no quiere estar en el PLD, o porque no recibió un trato adecuado dentro de las filas del PLD”, puntualizó.

Nueva JCE

Melo indicó que el nuevo presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, y sus nuevos miembros tienen un reto por delante.