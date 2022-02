(VIDEO) Diputado Félix Michell afirma Gobierno se comprometió para entregar PC y quedó mal   

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El diputado por la Fuerza del Pueblo (FP), en la provincia de Santiago, Félix Michell, expuso que con el fideicomiso de Punta Catalina quedó evidenciado que el Gobierno se comprometió con el sector empresarial para entregar la Central Termoeléctrica, pero según explicó, no pudo cumplir con lo pactado, porque no supo cómo manejarlo ante los sectores de la sociedad.

“El presidente hizo un compromiso con ese grupo, pero evidentemente quedó mal, porque la forma en la que lo manejó no fue la adecuada, no socializó, no buscó los consensos adecuados con los diferentes sectores. Le salió mal y entonces recula, quedando evidenciado este compromiso que realizó”, expresó.

Michell fue entrevistado por Roberto Santana en el programa “El Nuevo Diario en Sábado”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 02:03).

El miembro de la Fuerza del Pueblo insistió en que “es evidente que el Gobierno hizo un compromiso, porque elaboró un contrato, lo firmó, lo envió al Congreso, y fue aprobado por la Cámara de Diputados”.

En tal sentido, comentó que desde el punto de vista político está claro que el país se encuentra frente a un Gobierno que al parecer todo lo quiere hacer público-privado, agregando que eso solo resalta la falta de gerencia y de eficacia en el manejo de las cosas públicas, por parte de la gestión del presidente Luis Abinader.

“Eso no solo sucede con Punta Catalina, eso está presente en todos los sectores de la vida nacional diaria, tenemos un Gobierno que es solo de promesas, y ofrecimientos. El pueblo dominicano observa que esto va en detrimento de la población”, indicó.

Asimismo, el congresista dijo que el PRM tiene la mitad del camino recorrido, a casi dos años de haber iniciado su gestión, sin embargo, agregó que la población no percibe que eso va en su beneficio, por el contrario, opinó que todo el país se ha visto perjudicado por la falta de gerencia de este Gobierno.

“El pueblo dominicano no ve ningún beneficio con que Punta Catalina sea administrada por sector privado, porque eso no va en beneficio de ningún sector a menos que sea el que representa el que el presidente hizo el compromiso de entregarle la administración”, externó.

Relacionado