(VIDEO) Diputado en SDO realiza operativo de fumigación y lleva música a sectores

View this post on Instagram

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el municipio Santo Domingo Oeste, Miguel Espinal, realiza esta noche jornada de desinfección y lleva música por varios sectores de dicha demarcación. La acción va encaminada a contribuir con el combate al coronavirus y, a la vez, tratar de animar a los ciudadanos en este momento difícil debido a la crisis causada por la pandemia. “He decidido tomar las riendas para enfrentar este virus desde mi comunidad gestionando con acciones que van en pro de todos los munícipes, sobretodo en un momento de crisis donde las operaciones por parte de las autoridades del cabildo brillan por su ausencia, pues no han hecho nada al respecto”, manifestó Espinal. #elnuevodiariord