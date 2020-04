(VIDEO) Diputado Elías Báez: dinero de AFP se ha gastado en déficit fiscal y corrupción

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Elías Báez, sostuvo este miércoles que las administradoras de fondos de pensiones y el Gobierno ponen excusas para entregar los fondos debido a que no saben dónde buscar el dinero del pueblo que han gastado en déficit fiscal y en corrupción.

“Ellos alegan que se crearía una inflación si se envía todo ese dinero a la calle, nosotros entendemos que son excusas baratas”, sostuvo Báez.

El diputado perremeísta indicó que un gran número de legisladores se sumó a la iniciativa del proyecto que busca entregar los fondos de pensiones a los ciudadanos.

Báez emitió sus declaraciones durante una entrevista virtual realizada por los comunicadores Jaime Rincón y Aneudy Ramírez, durante la transmisión del programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

“Primero fue acogido por Botello y otros diputados, y se hizo el proyecto de ley firmado por 30 o 40 diputados. En la primera sesión que se hizo para la extensión del estado de emergencia, los bloques de partidos no apoyaron la iniciativa”, indicó.

Asimismo, indicó que luego los diputados se percataron que los ciudadanos le dieron seguimiento a quienes no se sumaron al proyecto, y luego se sumaron en la última sesión realiaza en la Cámara de Diputados.

“Aprobaron que se conozca el proyecto, ellos ven que todo el que quiera repetir la gente le está dando seguimiento para no votar por ellos, entonces estuvo de acuerdo el bloque del PLD, PRM, FP y todo el mundo”, dijo el diputado.

En ese orden, sostuvo que continuarán insistiendo en el Congreso y dijo que “vamos a presionar, si hay que pararle los proyectos de ley que envíe el Poder Ejecutivo entonces los vamos a parar”.

Enfatizó, en que es imposible que solo se aprueben los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo y que a los diputados y al pueblo no les hagan caso.

Igualmente, resaltó que el presidente de la Cámara de Diputados no quería introducir el proyecto y se vio obligado a introducirlo porque los presentes no iban a votar, y entonces este no tendría quorum para la aprobación del estado de emergencia.

“Nosotros estamos llevando un proyecto que el pueblo nos está solicitanto, a nosotros nos obligan a aprobarle leyes que van en favor del Poder Ejecutivo y el Gobierno, y los del pueblo no se aprueban”, resaltó.

