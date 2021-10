(VIDEO) Diputado Eddy Montás: “Acabo de ser víctima de un asalto”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El diputado peledeista por la provincia San Cristóbal, Eddy Montás, denunció este jueves que fue víctima de un asalto en Santo Domingo.

La denuncia fue hecha a través de su cuenta de Twitter, donde expresó que “cuando salgan a las calles tengan mucho cuidado”.

Agregó “ustedes han visto que yo me he referido a este tema de los asaltos de manera continua y acabo de ser víctima de un asalto aquí en la capital dominicana. Así como me pasa a mí le pasa a diario a muchísimos ciudadanos”, expresó Montás.

En el mismo audiovisual colgado en la referida red, señaló que “tenemos una sociedad donde no se puede vivir”.

Se recuerda que ante los actos de delincuencia, el Departamento de Estados de los Estados Unidos les recomendaron a sus ciudadanos reconsiderar viajar a república Dominicana.

Desde que tomó posesión como director de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Then, se ha comprometido a trabajar para disminuir la delincuencia en el país.

¡Acabo de ser víctima, una más de tantas en este país, de un ATRACO! 😡😡 ¡Gracias a Dios que solo fueron perdidas materiales! pic.twitter.com/AbauGPRfVc — Eddy O Montás G 🇩🇴 (@EddyMontas) October 28, 2021

