(VIDEO) Diputado del PLD garantiza Margarita nunca permitió se politizara programa Supérate

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Sócrates Pérez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) garantizó que la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, no permitió en ningún momento que se politizara el plan de las tarjetas del subsidio social de Prosoli, hoy Supérate, porque entendía que esta ayuda a los más necesitados era algo sagrado con lo que no se debía jugar.

“Los del PLD nos quejábamos con doña Margarita Cedeño y con ese programa porque a nosotros no se nos permitía nada ahí, porque ella nunca lo politizó, ese fue un programa excelente, que venía ayudar a los pobres de este país”, expresó.

Asimismo, enfatizó que los pasados gobiernos del PLD manejaron de forma “magistral y transparente” este programa; por tanto, cree necesario que se esclarezca el fraude Supérate ante la ciudadanía, tras considerar que este es más grande lo que se ha dicho.

En una entrevista realizada por Priyanka Rodríguez, Julio González y Simón Rodríguez en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Pérez denunció que en esta estafa hay más de RD $400 millones de pesos robados a los más necesitados.

“El fraude que hay ahí es más grande de lo que se ha dicho, ellos dicen que tienen un millón seiscientos mil beneficiarios, peor cuando entras a la página hay un millón ciento cincuenta mil, pero eso es porque hay más de trescientas mil que fueron emitidas y no han sido entregadas a los propietarios, pero ya le están retirando el dinero, ahí ”, emitió.

De igual forma, planteó la teoría de “que al principio de la gestión del partido de gobierno, muchos salieron a tomar la cédula de los “compañeritos” para ofrecerles tarjetas, que supuestamente fueron emitidas, mas no entregadas”.

Asimismo, expuso que “del dicho al hecho hay un gran trecho”; por tanto, sometió la interpelación para que, Gloria Reyes, directora del programa Supérate, se presente ante la Cámara de Diputados para que explique a los legisladores todo lo relacionado al fraude.

“Porque no es lo mismo que ella diga que va, a que en realidad vaya, es que debe ir a explicarle al pueblo lo que pasó con ese dinero. Esa interpelación que yo sometí debe ser aprobada por todos los diputados, porque los diputados del PLD solo no lo van aprobar, como ella dijo que quiere ir yo supongo que los diputados del PRM van a votar para que ella vaya”, enunció.

Golpe de Estado a la Constitución

Comentó que cuando se estaban conociendo el proyecto de ley de tasa cero, la oposición se retiró del hemiciclo en protesta, porque entendían que lo que se estaba haciendo no era lo correcto, porque la propuesta fue presentada como una ley ordinaria, sin embargo, el informe rendido por la comisión decía que era una ley orgánica.

“Necesitaba dos terceras partes para ser aprobada y aún así la aprobaron con votación simple y por eso la oposición salió en protesta, luego en la segunda lectura en vez de reparar eso, lo que se hizo fue variar el informe de la comisión sin ir a comisión de nuevo; es decir, ahí se jugó con la Constitución, ahí se le dio un golpe de Estado a la Constitución”, indicó.

Reiteró su postura de que el proyecto de ley que busca establecer de forma provisional, tasa cero a los aranceles de importación de algunos alimentos, solo tiene como objetivo quebrar la producción nacional, argumentando que desde hace mucho tiempo en el país se está trayendo pollo a tasa cero desde Brasil y los precios nunca disminuyeron.

