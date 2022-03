(VIDEO) Diputado del PLD culpa al PRM de la no aprobación del Código Penal en pasada legislatura

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el municipio Santo Domingo Norte, Sócrates Pérez, indicó este jueves que su organización partidaria apoyó la propuesta del nuevo Código Penal en la Cámara de Diputados, pero no se aprobó porque los legisladores del partido oficialista dejaron caer el proyecto.

“El Código Penal no fue aprobado en la legislatura pasada por el Partido Revolucionario Moderno, ellos fueron los culpables de que no se aprobara, incluso, si buscan las actas de votación se van a dar cuenta de que no estoy mintiendo, el Partido de la Liberación Dominicana apoyó el Código Penal en la legislatura pasada”, declaró.

Pérez fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 33:00).

El legislador consideró que ahora que el proyecto sea reintroducido en esta nueva legislatura sí será aprobado, porque además de ser un Código que espera la población, entre los diputados hay más puntos a favor que en contra.

También, señaló que hay otros proyectos que tendrán prioridad en esta legislatura y que están siendo enviados por el presidente Luis Abinader, tales como la modificación a la Ley de Compras y Contrataciones, las Leyes de Hidrocarburos y Extinción de Dominio.

Dijo que el partido oficialista quiso “meterle presión al PLD” con la Ley de Extinción de Dominio, sin embargo, señaló que fueron los primeros en someter ese proyecto y están preparados para aprobarlo.

“Nosotros queremos que llegue la Ley de Extinción de Dominio y estamos preparados para aprobarla, vamos a leerla y a estudiarla, porque esa ley tiene que incluir a todos, no es solamente para venir a regular el sector público, también hay que incluir los empresarios, al sector privado que ellos también pueden obtener dinero de manera ilícita”, consideró.

Asimismo, indicó que hay más de 11 años de atraso con la Ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), por lo que entiende que es tiempo de que eso se tome en cuenta y se corrija, para que se le garantice a la población una seguridad social y un retiro digno.

“Incluso, hay algo también que es muy crítico, el artículo 130 de esa ley dice que la ARS tienen que cubrir el 70 % de los medicamentos ambulatorios que te prescribe un médico e inexplicamente el consejo se reunión puso un monto de 3 mil pesos, luego lo aumentaron a 5 mil y ahora 8 mil pesos anual, pero si tu no lo consumes no te lo acumulan”, criticó.

También consideró que debe de quedar establecido en la modificación de esta ley que se actualice cada equis cantidad de tiempo el catálogo de medicamentos, para que los ciudadanos no se encuentren con el inconveniente de que nuevos fármacos no son cubiertos por su seguro.

Salida de Rafael Paz

Al referirse a la salida del abogado Rafael Paz del PLD, el dirigente político expresó que “los ingratos no tienen memoria”, refiriéndose a que el excandidato a senador, después de llegar al Comité Político de la organización, se va y sale a desacreditarla.

“Ese está como el hombre que dura con una mujer muchísimos años y la deja y sale a desacreditarla, pues el que no sirve es usted. Él entra al PLD, luchó para entrar al Comité Central y de una vez al Comité Político y ahora sale a desacreditarlo, yo entiendo que el que tiene que revisarse es él”, consideró.

Santo Domingo Norte

Indicó que, debido a las deficiencias del suministro de agua en su municipio, al llegar a la Cámara de Diputados sometió una resolución para dotar a Santo Domingo Norte de un Acueducto, lo que fue aprobado a unanimidad y su ejecución está en el presupuesto para este año.

“Santo Domingo Norte es uno de los municipios que más crece del país, después de Santo Domingo Este, según el último censo teníamos 705 mil habitantes, o sea, tenemos que estar en el millón de habitantes, por lo que entiendo que ese acueducto va a venir a beneficiar mucho ese municipio y prepararse hacia el futuro, porque sigue creciendo”, agregó.

Dijo que el acueducto que planteó podría darle a los munícipes de 2 a 2.5 m3, pero la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) decidieron enviar agua de Santo Domingo Este, ampliando el Acueducto Barrera de Salinidad y mandarán 1 m3 trasvasado que, aunque no fue la idea original, también ayudará.

Relacionado