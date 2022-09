(VIDEO) Diputado de Elías Piña dice dominicanos están entregando su territorio a los haitianos por seguridad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado perremeísta por Elías Piña, Israel Mañón Alcántara, manifestó que en las provincias de la zona fronteriza los dominicanos están entregando su territorio a los haitianos en busca de seguridad, porque a diario se verían afectados por un sinnúmero de robos y no tienen forma de recuperar lo suyo, ya que se lo estarían llevado al otro lado de la isla.

En ese sentido, dijo que todo el que se opone a que el Gobierno dominicano levante un muro en la frontera con Haití es porque no ha vivido en la zona y desconoce de lo que está hablando.

“Se llevan motores, carros, animales y demás para Haití, y no hay forma de recuperar lo suyo, ¿Qué está haciendo la población?, abandonando esos terrenos y yéndose a otros que tengan un poco más de dominicanos, es más, allá hay localidades que más del 90% de la población son nacionales haitianos, ya el dominicano no quiere vivir en ellos”, manifestó.

Mañón Alcántara fue entrevistado por las comunicadoras Dolphy Peláez y Uzzilis Encarnación, en el programa “En el Foco”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Señaló que los haitianos que viven en la frontera conocen muy bien la zona y por qué punto pueden pasar sin ser detectados, por lo que la construcción del muro ayudaría a resolver la situación.

“Son más de 300 kilómetros de frontera, tú cree que no va a haber un punto en donde ellos identifiquen que se puede pasar y que ellos pasen, donde no hay nada que los ataje, bueno el muro viene a resolver ese problema y vienen un muro tecnológico también, el cual tiene vigilancia con drones y demás, es decir que el muro es completo y necesario”, acotó.

Sostuvo que hay una agenda que busca que República Dominicana y Haití sean una sola nación, y aseguró que eso solo le conviene a las grandes naciones como Estados Unidos, Canadá, países a los que llamó los responsables directos de la situación haitiana.

Elías Piña

Manifestó que Elías Piña es una provincia “joven y virgen” que necesita muchas cosas por ella, por ello ha sometido varias resoluciones que van en beneficio de la demarcación, entre ellas una que procuraba la conclusión del acueducto del distrito municipal Guanito, obra que había quedado sin terminar desde el gobierno del expresidente Hipólito Mejía.

Asimismo, el diputado destacó que no tenían ninguna vía de acceso, y en los últimos dos años han podido iniciar la construcción de las carreteras Carrizal – Guaroa y El Cercado-Juan Santiago-Hondo Valle.

“El gobierno del PLD en Elías Piña no hizo nada, no tenemos ninguna vía de comunicación, no tenemos vías de acceso para ningún lugar, no tenemos caminos vecinales, no tenemos nada”, expresó.

También mencionó que una de las principales necesidades de la zona es crear fuentes de empleos para que los jóvenes, después de formarse, puedan quedarse en su provincia y contribuir con su desarrollo.

