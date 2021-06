(VIDEO) Diputado Carlos Sánchez rechaza proyecto ley busca se entregue 30% fondos pensiones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por el Distritito Nacional, Carlos Sánchez, rechazó este domingo las pretensiones del proyecto de ley que busca la erogación del 30% de los fondos de pensiones, sometido ante la cámara baja por el también diputado Pedro Botello.

Sánchez dijo que aunque respeta la decisión de su colega Botello, no comparte la iniciativa, debido a que el desembolso de esos recursos laceraría la economía nacional, y perjudicaría al trabajador a la hora de jubilarse o pensionarse.

Planteó, además, que esto podría acarrear consecuencias negativas para el país, como desestabilización en términos financieros, debido a que los fondos se han usado en inversiones para garantizar intereses que están establecidos para beneficiar a los trabajadores dominicanos, que muy bien podrían ser mejorados en una modificación de la ley como demanda en estos momentos.

Explicó “Estos recursos no están depositados en una bóveda a los que se pueda tener acceso de inmediato, están invertidos y esos intereses son destinados a beneficiar a la clase trabajadora en el país”.

Aclaró que no se opone a la implementación de iniciativas dirigidas a favorecer a los trabajadores, pero consideró que otorgar el 30% de los recursos acumulados para fines de pensiones, haría más mal que bien, ya que no serían suficientes para hacer frente a la crisis sanitaria y económica que afronta el país y no tendrían saldos suficientes a la hora de ser pensionados.

Reiteró “desembolsar estos fondos afectaría considerablemente la economía nacional, yo como representante de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional, nunca estaría en desacuerdo en que se beneficie a la ciudadanía, especialmente a los trabajadores, pero entregarle parte de los recursos acumulados para sus pensiones, no es lo más aconsejable, toda vez que esto no alcanzaría para hacer frente a la canasta familiar ni siquiera”.

Indicó también, que esos fondos que se destinan al Sistema Dominicano de la Seguridad Social, una parte es aportada por el empleado, que representa el 2.87%, mientras la otra parte, un 7.10% es asumido por el empleador “lo que significa que no es algo exclusivo del empleado” sino, un aporte en conjunto con el objetivo de garantizar un futuro para el empleado.

Planteó que anteriormente, a inicio de la pandemia por el Covid-19, era difícil el acceso a ese 30% y entiende que en la actualidad es mucho más difícil, ante la situación económica por la atraviesa el mundo y la sociedad dominicana es un reflejo de lo que está pasando en el mundo, en termino económico.

Precisó “yo soy un legislador que viene de clase humilde, de las entrañas de barrios populosos, donde la mayoría de la población son trabajadores y nunca estaría en desacuerdo con algo que beneficie a la clase trabajadora, sin embargo, ese cliché que se ha querido vender de que entregarle el 30% de los Fondos de Pensiones a los trabajadores dominicanos es beneficioso para ellos y para el país, es totalmente falso” señaló.

Concluyó en que “tocar esos fondos sería muy lastimoso para la economía dominicana” por lo que reiteró, que, si el diputado Pedro Botello pretende insistir en sus demandas, que lo haga en el marco del reglamento interno de la Cámara de Diputados, en consonancia con la ética y la disciplina que rigen el Congreso Nacional y las normas vigentes.

