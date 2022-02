(VIDEO) Diputado Carlos Sánchez dice Cámara Baja no ha participado en proceso de reforma y fideicomiso de PN

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Carlos Sánchez, aseguró este lunes que ese órgano nunca ha participado en el proceso de reforma y transformación de la Policía Nacional ni del fideicomiso que se creó para ello, lo cual consideró irónico porque son en primera instancia quienes trabajarían una futura modificación.

Es un asunto quizás que ni se pueda creer, somos la Comisión Permanente de Interior y Policía, los que vamos a trabajar con una futura modificación, sin embargo, nunca hemos tenido una reunión con el presidente de la comisión que es Servio Tulio, nunca se nos ha enviado un comunicación de nada”, afirmó.

El legislador fue entrevistado por los comunicadores Alberto Tavárez y Yineuri Díaz en el programa “Alternativa”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV, previo a sostener un breve conversatorio con el director del periódico, Persio Maldonado Sánchez.

(Ver entrevista a partir del minuto 22:20).

Dijo que lo que conocen lo saben, porque le ha dado interés por saber y aseguró que el hecho de que no maneje esas informaciones es algo grave, sobre todo porque la comisión que creó el presidente Luis Abinader para llevar a cabo este proceso, está dando prácticamente su informe final.

“Por eso es que a veces pasan las situaciones en la Cámara de Diputados y se generaliza, sin embargo, eso no ha llegado a la comisión, no se ha consensuado, ¿Por qué?, porque lo imponen por la mayoría que tienen, aunque a veces las decisiones que se tomen no necesariamente benefician al país”, sostuvo.

También dijo que están participando en la mesa de seguridad ciudadana en el Consejo Económico y Social (CES), representando al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no porque se haya tomado en cuenta la Cámara de Diputados ni el Senado.

Verja fronteriza

El miembro del Consejo Nacional de Migración dijo estar de acuerdo con la construcción de la verja perimetral en la frontera con Haití que realizará el Gobierno con una inversión de RD$1,750 millones, ya que es la continuación de una obra de Estado y representa un asunto de seguridad ciudadana.

Dijo que en el Consejo Nacional de Migración no se han tratado los detalles de cómo se va a ejecutar la obra, pero aseguró que en este proceso estarán pendientes a cualquier situación que atente contra los recursos del Estado.

Carnet Fronterizo

Al hablar sobre el carnet de habitante fronterizo que implementará la Dirección General de Migración, dijo que la iniciativa no es negativa porque hay que regular el comercio bilateral entre ambos países y de surgir algo malo sería en la implementación que se le dé.

“Eso no solamente tiene un impacto en el aspecto económico migratorio, sino también en el aspecto de seguridad, porque así tú estás delimitando quiénes cruzan a comercializar y quiénes cruzan a hacer actos de delincuencia”, destacó.

También aclaró que esto no se puede confundir con el tema relacionado a las visas de trabajo, que se daría por un año a los nacionales haitianos que ya están trabajando con empresarios del sector construcción y agropecuario en el país.

“Los empresarios tienen que suministrar un listado y nosotros sabemos qué cantidad de mano de obra se necesita, se le va a dar esa visa a nacionales haitianos que ya tienen un tiempo trabajando con esos empresarios”, apuntó.

Relacionado