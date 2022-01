(VIDEO) Diputado Botello dice no pueden legislar a favor de un grupo por su orientación sexual

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado reformista por La Romana, Pedro Botello, manifestó no tener ninguna oposición a que cada quien tenga su propia conducta, no obstante, dijo que no se puede estigmatizar el Código Penal y legislar con privilegios a favor de un grupo por su orientación sexual.

“No es posible que porque usted esté en esa orientación le den una sanción más leve que la mía, que tengo una orientación como mandan los principios cristianos, la Constitución, son las cosas que uno está señalando”, expuso.

Botello fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Además, dijo que la figura que se refiere a la descrimininación por orientación sexual en el artículo 185 del Código Pena es “aberrante” y es impulsada por una agenda internacional que está supuestamente metida en el Congreso Nacional.

“La agenda internacional tiene sus propios intereses y está impulsando su agenda legislativa en toda la región, y están en el hemiciclo, ahí está la prensa internacional vigilando a cada diputado y cada movimiento con la cámara en la cara como una forma de intimidación”, sostuvo.

Aseguró que se encuentra defendiendo los intereses de la de la población y que se apruebe un Código conforme a la Constitución y las leyes, considerando imposible que se hable de causales del aborto cuando la Carta Margna contempla la vida desde la concepción hasta la muerte.

“El artículo 37 habla claramente, esta es una discusión bizantina, una discusión vieja en la cual nos estamos retrotrayendo y que ya ha sido decidida por la Constitución”, añadió.

