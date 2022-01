(VIDEO) Diputado Bertico Santana asegura tuvieron tiempo para leer contrato de fideicomiso Punta Catalina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, José Santana “Bertico”, cuestionó que legisladores de la Cámara Baja hayan manifestado que no tuvieron tiempo para leer el contrato de fideicomiso para administrar la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) cuando, según expresó, el proyecto se encontraba en el Congreso desde noviembre.

“El fideicomiso de Punta Catalina ahora es malo, pero sin embargo el PLD quería vender parte de las acciones, vi que Maldonado dijo que no leyeron, pero el proyecto estaba en el Congreso desde noviembre depositado en la comisión de nosotros, y ellos tienen miembros de la comisión y se le dio a cada miembro, se leyó el contrato, ahí está todo transparente”, apuntó.

Santana fue entrevistado por el abogado Jesús Colón y la periodista Anny Mambrú, en el programa “Comentario Estratégico”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

El legislador sostuvo que han estado “atacando” con el tema del fideicomiso de Punta Catalina, e indicó que está preparando un material para ir a un medio de comunicación próximamente a hablar al respecto.

Convención PRM

Al ser preguntado sobre si está de acuerdo en que una convención de delegados sustituya el proceso de elecciones primarias del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Santana consideró que la organización política debe ponderar muy bien lo que va a hacer porque lo fundamental es que el partido siga fortaleciéndose para que siga sirviendo a la sociedad dominicana.

“Eso es lo que yo entiendo que tenemos que tener muy claro, lejos de estar con alguna corriente de crear confrontaciones”, expresó.

También, consideró que la situación sanitaria del país es algo a considerar al momento de pensar en embarcarse en un proceso de campaña, ya que en estos momentos debe brillar más la sensatez.

“Si no hubiera pandemia el primero que dice que hay que hacer primarias soy yo, pero las condiciones no están dadas, ahora no es una decisión nuestra, pero sí hay que ponderar la posibilidad de ver alternativas dentro del marco de lo correcto y lo legal, a nadie se le van a vulnerar los derechos”, agregó.

Presupuesto

Ante la pregunta de cómo hacen que la inversión del Gobierno llegue a las provincias con niveles de pobreza más elevados, Santana indicó que ahora hay mayor inversión en las provincias del Sur con lo que se refiere al fideicomiso de Pedernales, lo que va a impactar distintas demarcaciones a la vez con el desarrollo de obras que darán grandes soluciones a esos territorios.

“Es decir, hay una distribución mayor del presupuesto, hay un mayor porcentaje de inversión de gastos de capital en cada una de esas provincias, obviamente va a ser necesario hacerlo más amplio en lo adelante, pero lo importante es que ya no se va a concentrar en el gran Santo Domingo o en Santiago la inversión pública”, explicó.

En cuanto al financiamiento del presupuesto con préstamos, el legislador dijo que eso es algo que siempre sucederá, y lo importante es que se está estableciendo un orden de prioridad.

“El Gobierno sabe que se está endeudando, ahora él está focalizando la inversión del gasto, lo está haciendo de manera que impacte de forma positiva y que el repago de esa deuda que se está tomando tenga una garantía en el futuro, que los préstamos que se tomen ahora puedan dar el resultado mañana”, añadió.

