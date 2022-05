(VIDEO) Diputado atribuye crisis en PRSC a miembros “quieren mudar el partido para el Gobierno”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por Santiago, Máximo Castro Silverio, puntualizó que la causa de que el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) se encuentre agrietado, es que sus miembros cuando alcanzan una buena posición siempre intenta “mudar el partido para el Gobierno”, y eso ha desequilibrado su estructura institucional.

“El partido se agrieta, porque cuando logran una posición, algún reformista inmediatamente quiere mudar el partido para el Gobierno, y eso nos ha hecho mucho daño, porque empiezan a hacer nombramientos y a desequilibrar las estructuras partidarias y en bien de ellos fortalecerse”, expresó.

En una entrevista realizada por Jaime Rincón y Aneudy Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, externó su preocupación por la situación que arropa la República Dominicana; y enfatizó que la actual gestión gubernamental todavía está a tiempo para reponerse si enfrenta cinco necesidades fundamentales: “La luz, el agua, la salud, la comida y los haitianos”.

“Esas cinco posiciones si el Gobierno la enfrenta con la responsabilidad que tiene que hacerlo y cuenta con el apoyo y ayuda del Partido Revolucionario Moderno, el presidente recompone cualquier falla que se pueda presentar. Le da tiempo si lo hacen ahora y relanzan el gobierno, de lo contrario la palabra cambio se la robarían”, añadió.

(Ver).

Sostuvo que la situación descrita no es nueva dentro del Partido Reformista Social Cristiano, sino que ha existido desde la muerte del extinto presidente Joaquín Balaguer, porque muchos buscan el bien individual y no de la institución.

“Los partidos deben sacrificarse, porque el partido que no se sacrifica termina su historial de mala manera y nosotros estamos tratando de evitarlo, a mí me gusta la unidad yo soy un dirigente de armonía, en la Cámara de Diputados yo creo que soy el que tiene mejor manera de convivir con los diputados”, emitió.

Manifestó que no comparte el accionar de aquellos que desde poder apuestan a la destrucción de las demás organizaciones políticas atacando su estructura, argumentando que es algo que afecta seriamente la democracia instruccional.

Politizar los temas

El legislador indicó que en la política dominicana existen muchas situaciones que se divorcian de la verdad, porque se están politizando los temas que son propios del país a los que se debe hacer frente de manera conjunta.

“La política tiene muchas situaciones que se divorcian de la verdad, porque tanto el que está en el gobierno como nosotros que estamos en la oposición politizamos los temas, temas que son del país, que tenemos que darle frente entre todos, porque la República Dominicana es de todos”, externó.

Constitución

Tras referir a la modificación constitucional, Castro Silverio, apreció que es algo que debe ser estudiado con mucha profundidad, enfatizando que antes manifestarse a favor o en contra de la misma es necesario identificar los fines que la promueven.

“Hasta nosotros no ha llegado esa propuesta, solo conocemos lo que se anunciado, pero no la propuesta en el fondo. En mi caso que tengo la experiencia, no puedo decir que estoy de acuerdo con una propuesta que yo no conozco”, enunció.

Relacionado