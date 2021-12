(VIDEO) Diputado afirma hay una campaña global en contra de los valores familiares

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por la provincia La Romana por el partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño Areche, afirmó que existe una campaña global en contra de los valores familiares, asegurando que se han querido normalizar actos que ponen en peligro la integridad familiar.

“Hay un proyecto globalizante en contra de los valores culturales, y quieren mantener cohesionada a la familia, y todas estas leyes tienen un fin”, expresó.

Cedeño Areche fue entrevistado por Francisco Holi Matos, en el programa “En el Foco”, el cual es transmitido a través de la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 31:25).

Sostuvo que toda sociedad que se opone a los valores familiares puede terminar en “llamas”, enfatizando que estos son los que la mantienen de pie, por tanto, dijo que es necesario cuidarlos y trabajar en favor de su fortalecimiento.

“Todas las sociedades que se ponen de espalda a sus valores y a sus buenas costumbres, terminan como Sodoma y Gomorra, ardiendo en fuego y azufre”, indicó.

El legislador realizó estas declaraciones en referencia a artículos establecidos en el informe sobre el Código Penal, indicando que a su entender deben ser modificados.

En ese sentido, resaltó el artículo que se refiere a la disciplina violenta en el hogar, y expuso que está de acuerdo con que se castigue la violencia, sin embargo, consideró que no es posible que se le quite a los padres el derecho de disciplinar a sus hijos.

“Está bien que no le demos fuetazos, pero pretenden quitarme el derecho a reprender, porque eso es violencia verbal, me quieren quitar el derecho a yo intimidarlo para que no haga algo, porque la intimidación se castiga con 10 años de prisión”, insistió.

