(VIDEO) Diputada Soraya Suárez considera que el término “feminismo” ha sido distorsionado  

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia de Santiago, Soraya Suárez, sostuvo que en los últimos tiempos el término “feminismo” se ha distorsionado, tras referirse al proyecto de Ley que busca modificar la pena por violaciones entre parejas, y que ha acaparado la atención de los dominicanos.

“Parece que ser feminista es tomar una ametralladora y entrarles a metralletas a todos los hombres, si eso es ser feminista, ya yo no quiero ser feminista, si volvernos irracional es ser feminista, yo no soy feminista, yo soy una mujer que defiende al hombre y a la mujer en iguales condiciones”, expresó.

Suárez emitió sus valoraciones durante una entrevista realizada en el programa El Mundo Hoy, conducido por Yanerys Paulino, Brinio Batista, María Elena Antigua y Paola Marte, transmitido a través de la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver la entrevista a partir del minuto 17:29).

La congresista explicó que se ha tratado con delicadeza cada detalle sobre la aprobación de la Ley, gracias a que el tema de la violación en pareja es algo complicado y debe ser estudiado antes de tomar cualquier decisión.

De igual forma, aclaró que está de acuerdo que las violaciones entre parejas existen, pero antes de que estas se materialicen las personas deben llegar al maltrato físico.

Asimismo, puntualizó que muchas veces en estos casos las mujeres abusan de su posición de femenina, lo que hace aún más complejo llegar a una conclusión sobre el tema.

¨Hay que estar convencidos de que esa noche cuando a mí se me violó yo realmente no quería, eso es lo que algunos honorables diputados conversaban, sobre el miedo a que se abriera una puerta para que alguna de nosotras, las mujeres que no sabemos controlar algunos aspectos de las relaciones, después puedan ir y decir: no, él no me hizo nada, era que yo estaba guapa”, puntualizó la miembro de la Comisión de Genero en la cámara de Diputados.

