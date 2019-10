(VIDEO) Diputada PLD: mujeres no fueron electas en Comité Político porque no hicieron el trabajo

View this post on Instagram

La diputada María Mercedes Fernández aseguró este martes que varias mujeres no resultaron electas al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea), debido a que no realizaron el trabajo para captar votos suficientes. De su lado el vocero del bloque diputados del @pldenlinea Gustavo Sánchez, informa Danilo Medina (@danilomedina), votó para que fueran escogidas cuatro mujeres y cuatro hombres. #elnuevodiariord